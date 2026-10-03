孫慧雪湊兩個仔湊到肩周炎 唔敢再生決定封肚

國際培幼會（香港）日前舉行「守護兒童學校」支援及嘉許計劃展覽，義務活動大使湯怡、孫慧雪及「超級奶爸」何基佑以星級父母身分現身支持活動。三人結合自身育兒經驗，呼籲家長與學校為下一代建立緊密的防護網。經常接觸家庭個案的「超級奶爸」何基佑指出：「很多時候小朋友受了委屈卻不敢出聲，是因為害怕被大人責罵。預防勝於治療，家長平日必須放低身段，多聆聽、不批判，讓孩子知道『無論發生什麼事，爸爸媽媽一定會撐你』。當家裡成為最安全的避風港，孩子在外遇到問題才會第一時間向父母求助。」

育有兩名兒子的孫慧雪，深明家長無法二十四小時貼身保護，因此將焦點放在提升孩子本身的防衛意識。她表示：「小朋友踏入校園會接觸不同的人，所以我堅持從小教導他們認識『身體自主』及界線。遇到任何令自己不舒服的觸碰，無論對方是誰，都要勇敢、大聲地講『不』，保護自己絕對不能妥協。」當談及學校「守護兒童」這張最令家長安心的成績表，她認為這是評估學校最基本、最重要的指標，更以「必修科」來形容其重要性。

孫慧雪透露3歲的細仔很黐身，當她是大玩具，每日疲於奔命。由於要陪仔仔『放電』，更引發肩周炎，要每晚捽跌打酒。她直言湊兩子非常吃力，加上年紀不輕，決定封肚。