吳若希5歲細仔初戰搏擊奪金　吐爆笑心聲：最緊要娶個正老婆

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）2017年結婚後，先後迎來女兒Giselle和兒子何少弘（Kylian，乳名「搏啜」），一家四口生活溫馨甜蜜。吳若希近來忙於拍攝處境劇《愛．回家之三代同糖》，但即使工作多忙，她亦會抽空陪伴一對仔女。日前，她在社交網報喜，宣佈Kylian首次挑戰搏擊比賽便奪得冠軍，相當厲害。

全家總動員支持

相中，見吳若希一家到場支持，Kylian換上一身雪白的跆拳道服，腰間綁住黃帶，並高舉冠軍獎盃，充滿自信，非當可愛：而旋風式長高的家姐Giselle則站在前方舉起「V」字手勢。吳若希看著兒子如此威風，忍不住發文激讚：「搏啜第一次參加搏擊比賽就攞咗冠軍，叻仔呀！」她更向兒子甜蜜告白：「肉面搏搏你咁有型，媽咪真係好鍾意你」。

圈中好友送祝賀

吳若希除了為兒子感到驕傲，她更不忘表揚幕後功臣，直言：「都要多謝老師Yip sir教得好有心機，我對仔女超鍾意佢。」帖文一出，隨即引來大批圈中好友留言道賀，陳煒表示：「好叻叻」吳若希則回應：「向陳生（陳煒老公）學習！最緊要好似陳生咁，娶個又靚又叻又正既老婆～～~」江若琳則謂：「好抽得」吳若希即表示：「唔使驚，佢對女仔好溫柔」。