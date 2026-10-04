李準基親教坂口健太郎派心 邱士縉《綁架遊戲kiDnap GAME》首映曬流利英語

MIRROR成員邱士縉(Stanley)有傳將於11月榮升人夫，進入人生另一階段。工作方面，上月初聯同《告別的年代》團隊出席多倫多影展，相隔不足一個月，又往日本東京，與韓國的李準基、日本的坂口健太郎和岡崎紗繪、台灣的柯佳嬿、新加坡的黃思恬、菲律賓的Joel Torre及泰國的Praew Narupornkamol Chaisang，出席亞洲劇集《綁架遊戲 kiDnap GAME》首映禮，戴上眼鏡的Stanley身穿黑色西裝，身眾多巨星前絕不失禮，型格十足。坂口健太郎表示，拍攝期間各演員從未齊集一堂，是次首映禮為首度同場，感到欣喜。

坂口健太郎挑戰英語對白 發布會上，早前因與新婚妻子爭執而報警的坂口健太郎，臉帶笑容現身，更與岡崎紗繪跟李準基學以中指和姆指派心，坂口健太郎起初一臉驚訝，但仍帶著笑容向fans派心，一臉靦腆，非常可愛。他回想初次讀完劇本，曾覺得這是個野心十足、充滿挑戰的計劃，甚至一度懷疑能否實現，直至拍第一場戲開始，台詞幾乎都是英文，才感受到真的啟動，對製作方決意打造如此國際化作品的魄力深表感謝。李準基以流利日語致詞，對於能參與今次企劃深感榮幸，他形容拍攝過程令人感受到能量，期望作品能為日後的國際合拍提供方向。柯佳嬿就表示，起初得知劇集要在七個城市拍攝，便知道是資金充裕的企劃，她笑言經常去日本旅行，但首次與日本團隊合作，是超捧的經驗。

呼籲務必支持 Stanley先以日語打招乎，接著以流利英語表示︰「非常感謝大家來到這裏。能夠與這麼多優秀的人才合作，我感到無比感激。我在《kiDnap GAME》中飾演Andy，他是一個非常聰明的人，同時也是一位國際律師。他會不惜一切代價來達成自己的目標。即使當時只是閱讀了劇本，我就已經非常喜歡《kiDnap GAME》。希望大家會喜歡這部作品，非常感謝大家，謝謝。」他續大家可欣賞很多不同場面，呼籲務必支持。」完成宣傳活動後，Stanley拍片笑言「終於做完嘢可以食飯」，心情輕鬆。