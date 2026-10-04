洪嘉豪新歌MV邀歐鎮灝細妹Venus任女主角 Kaho狂食蛋糕：食足一年分量

洪嘉豪的「雜誌」概念專輯《KIKI》，將每首主打歌化作不同的特色專欄。日前推出雜誌vol.3及新歌《戒糖失敗》，MV找來 P1X3L 成員 George（歐鎮灝）的妹妹 Venus 擔任女主角。二人雖然首次合作，但毫不尷尬、默契十足。MV以「焗爐」為第一身視角，陪伴著一對戀人由每逢大小事情也會一起烘焙慶祝，直到感情生變的時刻。Kaho 笑言：「平時連生日我都好少會食蛋糕慶祝，今次呢個 MV 差唔多食足我一年嘅蛋糕份量！」

原名《怪味糖》 曾樂彤巧思變《戒糖失敗》 新歌由兩位去年香港浸會大學音樂系畢業新晉創作者 Yungie 及 Amber 鄭偉唯作曲、曾樂彤填詞、Larry Wong 包辦編曲及監製。談及作曲班底，Kaho在海量 Demo 中發掘出這首作品，認為其旋律寫得非常有吸引力，亦很開心能與香港新一代創作者合作。談到與填詞人曾樂彤再次合作，Kaho 表示一直非常欣賞對方的詞作，大讚曾樂彤非常擅長捕捉現代人的情感與大眾口味，今次更是「一稿即過」。原本歌名構思叫《怪味糖》，靈感來自失戀後想吃甜食卻嚐到苦澀怪味的感覺，後來曾樂彤將概念巧妙轉化，最終決定名為《戒糖失敗》。