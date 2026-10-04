毛舜筠哽咽分享與張國榮唱粵曲往事 與偶像林日曦合作似發夢：可能係人生唯一舞台劇

由毛舜筠、林日曦領銜主演，聯同白只、楊偉倫及胡麗英合演的44場舞台劇《大死撐日》，橫跨三個多月，昨晚(3日)假香港演藝學院歌劇院圓滿落幕，尾場有汪明荃、姜濤、俞琤、容祖兒和蔡少芬等捧場。尾場謝幕時，林日曦親自向毛舜筠（毛姐）獻上花束，感謝她多月來用心排練、極致嚴謹的專業追求，以及每一場都毫無保留、傾情投入的真摯演出。毛姐坦言最後一場感觸良多，想藉此機會與現場觀眾分享內心說話，自言與擅唱新馬腔的粵劇名家父親毛耀榮，喜好不同，自己是任白迷，更首次分享的與同屬任戶迷好友張國榮錄唱粵曲的往事。

首次踏上舞台劇台板的毛姐直言，今次參演是一段極奇妙的緣份。她透露自己從小聽粵曲長大，但當年與父親的喜好卻大相逕庭：「我爸爸係新馬迷，我屋企每星期都有人上嚟大鑼大鼓唱大戲，不過爸爸就淨係唱新馬仔嘅歌，我就鍾意聽任白。」她分享排練過程的一段小故事，「就係33年同我一位朋友，佢都係任白迷， 我哋嗰時好癲，走到灣仔一間曲藝社合唱白嘅歌，仲錄埋音，嗰段日子真係好開心，當年嗰間曲藝社同我呢位好朋友，都已經消失咗，前幾日我突然好想搵番餅錄音帶出嚟聽，我找遍成間屋都搵唔到，我以為已經唔見咗，喺好失望嘅時候，我細佬突然間WhatsApp問到係咪搵緊錄音帶，我問佢點知，佢話媽咪話佢聽，因為我講咗俾媽咪知，佢話幫我搵下，終於佢真係搵到……(哽咽)原來嗰邊錄音帶喺爸爸嘅遺物到，我爸爸竟然一路幫我keep住，佢話好珍貴。」接著她透露這位朋友正是今年70冥壽的張國榮，並播出珍貴錄音的一小段，透但請在場觀眾不要拍片及錄音。

即席獻唱《鳳閣恩仇未了情》 毛姐坦言過去曾兩度與舞台劇擦身而過：「過往我曾經有兩次機會做舞台劇，連合約都簽埋㗎喇，但係都因為一啲原因，最後我都冇做到。」適逢今年是毛姐入行 50 週年，能在這個時刻圓舞台夢，對她而言別具紀念意義：「直到今年，亦都係我入行 50 年，先真正第一次踏台板，做我第一次、亦都好可能係最後一次嘅舞台劇，而呢套劇，竟然咁啱，就係有關粵曲，你話係咪一段好奇妙嘅緣份呢？」她笑著指向林日曦：「之前第 8 場、第 39 場、第 42 場，呢個人都無啦啦突擊我，要我毫無準備咁樣喺謝幕嘅時候唱粵曲。今日唔使突擊，今日呢個係我自己嘅決定。我決定送一首曲俾大家，唔止係觀眾，仲要送俾有緣走埋喺一齊、台前幕後所有人！」在揚琴伴奏下，毛姐即席獻唱《鳳閣恩仇未了情》，為大家送上這份特別的禮物。

林日曦罕有感性分享 毛姐最後感觸表示：「我要好多謝呢個人呀，因為其實⋯⋯我係佢偶像嚟㗎⋯⋯」說罷她稍作停頓，隨即邊笑邊指著林日曦修正：「佢係我偶像嚟㗎！」林日曦即時打趣回道：「你頭先講得啱呀！」引得全場爆笑，毛姐笑著補充：「佢係我偶像，所以今次呢個合作，佢話佢好似發夢咁，其實我先係發夢嗰個！可能係我人生嘅唯一一次舞台劇，竟然係同我偶像合作。」對於能與偶像毛姐合作，林日曦亦感性回應：「超過四、五個月嘅相處，唔知係咪淨係得我啦，有時會忘記咗喺我哋眼前一齊合作嘅，係毛！舜！筠！呀，請你諒解我有時突然間唔記得，但一醒起嗰陣呢，就覺得好似發夢咁神奇，真係無言感激！」二人隨後在台上緊緊相擁，場面溫馨感動。