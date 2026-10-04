璀璨之城｜張智霖戀權成魔壞事做盡 同吳卓羲兄弟互殘

TVB新劇《璀璨之城》由張智霖（Chilam）、吳卓羲人繼《衝上雲霄II》後相隔13年再合作，二人更是闊別逾十年後，再接拍TVB劇，自然引爆期待。其他演員則有高海寧、張曦雯、姜大衞、江美儀、蔡一智、陳瀅、龔慈恩、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、鄭子誠、陳曉華及黃子恆。 童年陰影渴望被愛 Chilam飾演官家大少官孝賢，是權力信仰者。表面溫文爾雅，內裏卻城俯甚深，性格冷酷及滿腹密圈，更擅玩弄權謀。他因童年連串陰影，內心充滿掙扎，加上渴望被愛的願望落空，逐漸走火入魔。

至於吳卓羲飾演的官家二少官孝君，性格聰穎、果斷，極有事業心亦充滿幹勁，為力爭上游，與官孝賢同樣戀棧權力、依附手段，但相對較有人情味，從而形成了兩兄弟之間激烈的矛盾及衝突，誓要將對方置諸死地。

「 從影以嚟未試過咁邪惡 」 日前釋出的宣傳片，見二人各自解構了新劇角色。Chilam坦言是從影以來最邪惡的存在：「Cool魔今次真係成魔喇，官孝賢係壞事做盡，包括所有殘忍同精神虐待嘅事情」、「官孝賢係我從影以嚟未試過咁邪惡嘅，我作為演員都好想知自己底線或者Ceiling喺邊度、不停觸碰自己唔同嘅可能性，今次我覺得（對於我嚟講）都係某一種極限。」 而向來「有衝動王」之稱的吳卓羲，這次飾演超穩重能幹富家子弟，他笑言：「今次我唔玩衝動，我淨係玩手段。」相比Chilam的極級邪惡，他的角色則是游走於正邪之間。