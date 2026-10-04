一周星星｜梁詠琪罕談初出道攬黎明：我上一世做咗咩好事

TVB節目《一周星星》今晚（4日）一集請來「短髮女神」梁詠琪（Gigi）擔任嘉賓。她除了為11月紅館騷《梁詠琪LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會──香港站》宣傳外，更會大談入行多年難忘事及結婚生女後的心路歷程。 節目中重溫Gigi初出道時第一次電視畫面演出，包括《黎明音樂特輯之北京的黎明》（1994年）、《梁詠琪音樂特輯之加州琪遇記》（1998年）。當年在黎明音樂特輯，與黎明有攬攬鏡頭。Gigi說：「我嗰陣時冇學戲。我覺得我嗰陣時吸引人嘅地方，係一個素人嘅演出，做得好單純好純粹，嗰樣嘢我哋可能已經重拾唔返。」她更笑言：「我上一世做咗啲咩好事，可以同黎明拍音樂特輯。」

現身睇騷撐千嬅 節目還請來同期出道的「天后」陳慧琳、楊千嬅，以及伯樂陳少琪隔空分享趣事及爆料，包括「對Gigi的初印象」、「與Gigi同期出道，會否視對方為競爭對手」、「你會選擇刪除過往哪一段往事？」千嬅記得有一年做巡迴演唱會，Gigi工作完後過來觀賞，令千嬅非常感動。Gigi回應：「我哋都會經歷過喺風口浪尖嘅時候，我覺得最實際就係一種支持，呢啲舉動看似好細微，但係其實我哋知道每人經歷咗啲乜嘢，係需要一啲支持。」另外，Gigi還會分享與另一「天后」鄭秀文一段難忘事。