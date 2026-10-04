Vaundy香港演唱會逾萬人迫爆亞博 袁澧林捧場再續前緣

日本樂壇紅人Vaundy去年底首度來港，為Clockenflap音樂節站台贏盡好評，。昨晚(3日)，Vaundy終於舉行首個香港演唱會，吸引大批歌迷迫爆亞洲博覽館，更有忠粉cosplay偶像到場騷，令亞博出現大量Vaundy分身，場面相當熱鬧。

出story多謝香港 Vaundy憑實力成功衝出日本，今年展開首次亞洲巡迴演唱會，「Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 "HORO"」香港站門票甫開賣即告售罄，演唱會於晚上8時許開場，現場全企位擠滿逾萬觀眾，Vaundy整晚共唱出22首作品，包括《napori》、《Tokyo Flash》、《呼聲》、《Kaiju no Hanauta》等人氣單曲，帶動全場歌迷又跳又唱。其間Vaundy跟觀眾除用日文互動外，更學講廣東話說：「大家好，我係Vaundy，大家玩得開心嗎？」之後更走落台唱歌，拉近觀眾距離，他又指香港演唱會只得一晚，叫大家去到盡，不要留力；及至尾聲，Vaundy用日文問：「大家還活著？」問候完fans即繼續晒唱功，並壓軸唱出代表作《踴子》，引領全場大合唱。