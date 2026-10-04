AK江𤒹生首獲金馬提名與母親喜極同泣 Stanley邱士縉成遺珠：失望在於差半步(有片)

AK首次獲提名金馬獎最佳男配角，他憶述，「我做緊嘢，經理人喊住打過嚟，我要重新問佢講乜，因我聽唔到，跟住我要成分鐘先搞清楚發生咩事，冇諗過會有提名，因為喺呢個範疇我真係好新，所以真係好感恩，多謝評審嘅肯定。」接著他確認消息後，便致電江媽媽報喜，「原來佢睇緊直播，打俾佢嘅時候已經喊緊，聽唔到佢講咩，大家一齊感受開心嘅moment，真心感恩。」他再強調自己演技尚幼嫩，歸功團隊功勞。問到是否慶幸當初堅持接拍，AK自言相信自己內心直覺，「當時我覺得好鍾意嘅角色，真係好想接，好鍾意呢個故事，唔可以話係排除萬難，但各方面溝通，有幸可接拍呢套戲。」

不透露結婚詳情

Stanley在《告別的年代》被金馬執委執行長聞天祥點名是遺珠，他多謝獲提名點讚，問到可有失望，他坦言：「點都有少少，失望在於差半步，因為呢套始終係文藝片，我相信票房一定有壓力，希望多一個提名，可以多啲人關注，俾機會大家有個原因再入場支持。」他表示恭喜所有入位者，「今年有好多香港演員、團隊入圍，證明香港演員好叻。」近期憑此片出席多倫多影展，日前又現身日本東京的《KiDnap Game》首映，他認為可透過電影認識世界，例如多倫多影展可見到大家點樣透過電影溝通，因為外國觀眾即使不同言語也明白劇情。Alina日前在社交平台分享與Stanley在日本雪地拍婚紗照的短片，兩人穿上婚紗和禮服滑住雪拍片，Stanley指是Alina的建議，在3月春季拍攝，天氣尚可。談到有傳他與Alina將於10月底飛馬來西亞結婚，他就表明不透露詳情，「始終係私人事，唔想佔用太多公眾資源，而且又牽涉其他藝人，唔透露太多。始終問到MIRROR會否全員出席，他相信如沒工作衝撞，兄弟們都會盡量出席。