原來視咁的｜無綫藝人臥虎藏龍 黃金配角表現勁

上一期講過《死有對証》雖然略嫌「燒腦」，但千萬不要小看TVB的觀眾群，所謂的「師奶」其實是臥虎藏龍。話口未完，此劇收視已連續攀升兩周，更榮登上周收視榜首。隨住劇集進入結局周，估計今周有望三連升。
其實TVB藝人當中何嘗不是臥虎藏龍，出眾演技的又豈只限於帝、后級演員，《死有對証》的韋家雄便足證此點。TVB有一群演員以綠葉王身份默默耕耘，在主角身邊起映襯作用，在適當時候發亮發光。西方稱為黃金配角(Golden Supporting Actor)，跟綠葉王的名字不相伯仲。今次韋家雄將黃金配角的作用發揮至極致；套用周星馳《食神》中所講「發圍兼起啤」；他以教科書級的演技，活現一名嘴賤卻不失赤子心的法醫，憑此俘虜萬千網民的心，獲封為「平民視帝」。
近日這群黃金配角逐位爆發，新鮮熱辣的自然是「三太」樊亦敏。她早前為TVB拍攝中秋宣傳片，先後化身嫦娥、啦啦隊、貴婦等，呼籲市民歡度佳節之餘，要注意公德。意想不到是短片上線不足24小時，官方社交平台已錄得超過100萬次瀏覽。其中最為人津津樂道一場戲，是講述一對小情侶在街上吵架，女朋友大鬧男方為「垃圾」，「嫦娥姐」樊亦敏隨即現身，要求女方「自己垃圾自己帶走」，瞬間成為網絡洗版金句。Gag雖然好，但仍要樊亦敏揮灑自如的演出扶持，就如畫龍也須點睛一樣。樊亦敏自1991年參選香港小姐獲得「最上鏡小姐」，之後加入TVB參與多套劇集演出。近年憑《愛．回家之開心速遞》中跳脫鬼馬演出，備受家庭觀眾追捧。所謂「練好功夫等運到」，大概就是如此。
假如要預估下一輪跑出的人選，個人心水非上周加入處境劇《愛．回家之三代同糖》52歲的徐榮莫屬，劇中他飾演暗戀車婉婉的鑽石王老五。論點基於三大因素，首先徐榮素有「熟女殺手」堪媲美陶大宇「師奶殺手」的稱號，健康的形象高大的外形，為他爭取一班熟女支持。其次以演技而論，他畢業於第13期無綫藝員訓練班，正宗紅褲子出身。最後講到演處境劇經驗，更是無出其右。不善忘的話，應該記得他在第一輯《愛．回家》中飾演馬強，即「神之馬壯」大佬、馬子仁、馬子妮的二叔兼養父。當季的《愛．回家》連後續共拍了差不多1,000集，今次回歸自然駕就熟，跟車婉婉極有機會成為地表最強的螢幕CP。