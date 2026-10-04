薛家燕孫仔超強表演慾 一齊行騷自爆忘記十字步超萌

薛家燕帶同5歲孫仔石汶栩（Julian）到尖沙咀出席勵智協進會與金域假日酒店聯合主辦的「慈善兒童時裝秀」。 勵智協進會榮譽顧問莫何敏儀女士等一眾知名嘉賓亦蒞臨現場全力支持，共襄善舉。同場還有吳雲甫與囡囡、文雪兒和兩個孫仔、甄澤權和女兒等。
是次活動吸引了眾多充滿才華的兒童模特兒參與，家燕姐與Julian、吳雲甫與囡囡一齊大行 Catwalk，非常溫馨。 大會請來車淑梅擔任大會司儀，甄澤權（Louis）以神奇的近距離小魔法為大家助興。
家燕姐與孫仔Julian一同接受訪問，家燕姐指孫仔表演慾強，不但會多國語言，更識得打鼓、跳舞。問到Julian會不會跳十字步，他萌爆表示以前識，但依家有少少忘記了舞步。談及《十月初五的月光》重播，家燕姐表示沒想到原來已經27年前，自己早前亦與張智霖一齊做訪問和食飯。問到之後的工作安排，她表示忙過不停，除了要拍賀歲片外，將會參演兒子投資的60集網劇《外母嫁到》，將會有陳曼娜、喬寶寶、八兩金、煒烈及范振鋒等參與，如果時間許可的話，孫仔亦會參與演出。同時她與囡囡石祐珊及王梓軒聯手炮製的英語電影《選美兄弟班》，獲邀出席韓國釜山電影節，屆時她會隨團隊出發到韓國參與釜山國際電影節。