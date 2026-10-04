薛家燕孫仔超強表演慾 一齊行騷自爆忘記十字步超萌

薛家燕帶同5歲孫仔石汶栩（Julian）到尖沙咀出席勵智協進會與金域假日酒店聯合主辦的「慈善兒童時裝秀」。 勵智協進會榮譽顧問莫何敏儀女士等一眾知名嘉賓亦蒞臨現場全力支持，共襄善舉。同場還有吳雲甫與囡囡、文雪兒和兩個孫仔、甄澤權和女兒等。

是次活動吸引了眾多充滿才華的兒童模特兒參與，家燕姐與Julian、吳雲甫與囡囡一齊大行 Catwalk，非常溫馨。 大會請來車淑梅擔任大會司儀，甄澤權（Louis）以神奇的近距離小魔法為大家助興。