原來視咁的｜無綫藝人 臥虎藏龍 黃金配角表現勁

上一期講過《死有對証》雖然略嫌「燒腦」，但千萬不要小看TVB的觀眾群，所謂的「師奶」其實是臥虎藏龍。話口未完，此劇收視已連續攀升兩周，更榮登上周收視榜首。隨住劇集進入結局周，估計今周有望三連升。

其實TVB藝人當中何嘗不是臥虎藏龍，出眾演技的又豈只限於帝、后級演員，《死有對証》的韋家雄便足證此點。TVB有一群演員以綠葉王身份默默耕耘，在主角身邊起映襯作用，在適當時候發亮發光。西方稱為黃金配角(golden supporting actor)，跟綠葉王的名字不相伯仲。今次韋家雄將黃金配角的作用發揮至極致；套用周星馳《食神》中所講「發圍兼起啤」；他以教科書級的演技，活現一名嘴賤卻不失赤子心的法醫，憑此俘虜萬千網民的心，獲封為「平民視帝」。