MIRROR ACE｜姜濤陳卓賢哥弟互讚超有愛 Jer被Edan爆唔食又食將「Vivienne」發揚光大(有片)

MIRROR全新團綜《MIRROR ACE》將於下周一(12日)開播，MIRROR成員AK江𤒹生、姜濤、陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)和陳瑞輝(Frankie)昨日(4日)齊齊出席記者會為節目宣傳，3層商場早已塞爆fans，不時為偶像吶喊，場面虛冚。隊長楊樂文(Lokman)和王智德(Alton)因工作缺席，10位成員穿整齊團服，分享拍攝點滴，姜濤分享如何逗小學生玩遊戲，被Stanley踢爆以本傷人，請食物來令小朋友服從，Jeremy 就話靠嗲功，lan笑言自覺「潮咗」「知道佢哋鍾意啲乜，唔當佢哋係小朋友，但我係叔叔。」

Ian大智慧 Edan小聰明 姜濤獲選為「好勝ACE」，Tiger率先爆料，「佢一有球類活動，就會變身，好勝心就出嚟。」他解釋因為與籃球有關：「贏唔贏都唔緊要，想盡力。」姜濤亦自爆為了1,000元獎金，足足追了節目組三天，Stanley笑言：「愈有錢嘅人，就愈想要多啲錢。」Ian亦高票當選「策略ACE」，Stanley形容：「用最少嘅力氣去達到最大功效。」Edan票數稍遜於Ian，他謙說，「佢係大智慧，我係小聰明啫。」不過「蠱惑ACE」，Edan就眾望所歸，Jer就踢爆，「佢明明喺淘汰區，但係要出嚟搞下事，影響大局，最尾輸咗都有錢攞。」AK就謂Jer已經有辦法破解Edan。

Jer竟當選「口是心非ACE」 而Jer就獲一致投選為「口是心非ACE」，Edan急不及待爆料，指他唔食又食，有次收工相約Jer、Anson Lo、Stanley和Jeremy一齊打邊爐，起初Jer推說很疲累又自言要減肥，但後來被成功說服後，他就狂點食物：「午餐肉、蝦餅、黑毛豬、肥牛……最尾自己食最多。」接著Anson Lo更為Jer改名做「Vivienne」(劇集《老表，你好Hea！》)，口裡說不，身體卻很誠實。主持沈殷怡就要求「Vivienne Lau」以可愛驕俏模樣，介紹團綜《MIRROR ACE》，過程中頻呼好尷尬，說畢即靠在Edan膊頭上。

Jer被指「大大粒」 他們受訪時，Jer解釋，「本身唔想去，但難得齊人，其實好攰同埋想減肥，我知道去到會食嘢，所以諗住唔去，（唔食嘢點有力量減肥？）都真係，我會努力，多謝。」Anson Lo笑言在打邊爐期間，突想起《老表，你好Hea！》中的陳嘉佳(細細粒)演的Vivienne，「我俾條片大家睇，問大家有冇睇過，佢咪Vivienne囉！我哋話一定要喺訪問講，佢無say no，可以將Vivienne發揚光大。」Edan笑言：「人哋叫細細粒，你就大大粒。」並為Jer搲撈，笑言打邊爈食店可找他代言，因他已不是第一次，有次在Anson Lo屋企打邊爐都是唔食又食。問到可會跟「細細粒」合作，他說笑稱可一齊做食播，「我望住佢食嘢。」

Edan用實力贏錢 「蠱惑Ace」Edan就被隊友指「集集贏錢」、「袋咗幾皮嘢落袋」，笑指他係「最有錢嗰個贏最多錢」，他苦著臉呼寃道，又指姜濤和Anson Lo比他有錢：「我用實力贏！懷疑用本身飛外地嘅budget擺咗落獎金度。」