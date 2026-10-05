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娛樂
出版：2026-Oct-05 11:11
更新：2026-Oct-05 11:01

MIRROR ACE｜Anson Lo親述點樣篤贏世一吳安儀 回應郭子豪曝光《金秘書》絕密陣容(有片)

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MIRROR全新團綜《MIRROR ACE》將於下周一(12日)開播，MIRROR成員AK江𤒹生、姜濤、陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)和陳瑞輝(Frankie)共10位成員，昨日(4日)聯同桌球世一吳安儀出席記者會為節目宣傳。吳安儀在節目中與MIRROR對戰，被問到談拍攝感受，她笑言對鏡仔最深刻是鏡仔不斷出招干擾，時常要提高警覺，她表示事前已招Tiger和Jer懂桌球，但估不到爆冷被Anson Lo「KO」。阿Lo自言是「幼稚園桌球校隊紅帶」，獲幸運之神眷顧才篤贏吳安儀。

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想與MIRROR拍美食節目

吳安儀受訪時表示，對賽時每位鏡仔都好落力參與，「12個一齊玩，都幾開心熱鬧。」談到被Anson Lo擊敗，她笑言，「好波好過好運！」問到私心最想跟哪位成員合作，她豪不猶豫選了Stanley，因為在大表哥的健身室做Gym。談到與MIRROR再合作拍節目，吳安儀自言喜歡品嘗美食，建議可拍美食節目，問到最想與哪位拍，她非常識做，「可以12集一齊，每人一集。」至於由鏡仔下廚煮食，她就略帶猶豫，「穩唔穩陣？都係出去fine din好啲。」Anson Lo坦言，當日大家都打定輸數，「大家睇節目就知，我嗰下唔係直線入波，係撞來撞去，真係純好彩，好彩都係天賦。」

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唔夠膽學郭子豪劇透

談到與IvySo主演的港版《金秘書為何那樣》日前煞科，與TVB完約、首次參演ViuTV劇集的郭子豪，在社交平台分享演員大合照，錯手貼了洩露未曝光演員陣容，雖然他快手刪相，但劇照已在𣊬間廣傳。相中見白馬王子look的Anson Lo與穿露肩的Ivy婚紗，清晰見到「WELCOME TO THE WEDDING OF Smile & Y.C」。最震撼是見到童愛玲、林俊賢和久未拍港劇的呂頌賢。Anson Lo被問到劇透照流出，直言，「佢先夠份量做呢個咁大嘅劇透啦！其實我都有一秒想post，想俾大家知有啲好正嘅cast coming，但我唔夠膽啦，咁郭子豪梗係夠膽啦。」

與前輩合作 見識良多

有傳童愛玲和林俊賢演其父母，呂頌賢演Ivy So的父親，Anson Lo沒有否認，指雙方爹咪媽咪都是終極大前輩：「除咗拍戲上、現場上教我哋好多嘢，佢哋都傾咗呢幾十年拍劇嘅模式，見識良多，好開心。」談到與呂頌賢合作，Anson Lo就不覺對方與Edan「撞樣」，Edan率先表態，「佢一定覺得人哋靚仔好多。」阿Lo就不置評，「兩個獨立嘅人，冇得對比。」

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