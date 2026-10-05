康堤22歲生日發文自勉 隔空讚好黃澤林奪金疑轉地下情

陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤，去年10月宣布與日籍混血男模Shou Honda分手後，今年4月公開與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）的戀情。然而這段感情僅維持約5個月，近日雙方被發現互相取消關注社交平台，因而傳出極速分手。適逢康堤昨日（4日）迎來22歲生日，加上黃澤林於名古屋亞運奪金，兩人的微妙互動再次成為焦點。

寄語健康快樂做自己 康堤在社交網上分享慶生照，相中她身穿黑色上衣，做出身馬鬼表情，雙手舉起「22」的手勢，並簡單留言：「hit my fav number 22」，心情似乎未受情變傳聞影響。隨後她再上傳一張身穿粉色公主裙的可愛童年照，寫下：「Happy 22 BAO BAO 健康快樂做自己」，惟已取消關注的黃澤林則未見有任何表示。