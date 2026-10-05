容祖兒明年1月登陸啟德主場館開騷 以「白粥」作比喻最簡單反而最吸引

容祖兒（Joey）今日正式宣布，將於2027年1月22日至23日，登陸啟德體育園主場館，舉行一連兩場，英皇娛樂主辦《AURA TOUR容祖兒演唱會》。 祖兒對上一次在香港舉行大型個人演唱會，已是2019年的《PRETTY CRAZY》，當年一連舉行19場，無論舞台製作、服裝造型及整體演出均令人留下深刻印象。相隔逾7年，歌迷一直期待她再次在香港舉行大型演唱會，如今終於正式落實，消息公布後隨即引發歌迷興奮討論，係咪兩場？佢一定會再加！好驚買唔到飛等等。令這次《AURA》成為一場等待多時的珍貴重聚。

拆解 演唱會主題概念 今次演唱會命名為《AURA》。「Aura」原意可解作一個人自然散發的光芒、氣場及能量，但在這次演唱會的概念之中，它所代表的並不只是一個人的狀態，而是一份經過時間、經歷、音樂以及人與人之間長久交流後，慢慢累積而成的能量。走過二十多年的音樂旅程，由最初最純粹地喜歡唱歌，到走進色彩繽紛、華麗多變的舞台世界，再經歷不同人生與音樂階段，最後重新回到最簡單、最本質的自己，成為祖兒今次想表達給歌迷的《AURA》重要主線。

這份「Aura」，亦從來不是單向存在。由一首歌由舞台上唱出去，陪伴不同人走過成長、感情、失落、快樂與人生轉變，慢慢成為一段回憶、一個時刻，甚至一份力量；同樣地，歌迷多年來的掌聲、支持與陪伴，也一直回到舞台，成為歌手繼續向前的能量。台上與台下互相給予、彼此照亮，形成這份看不見、卻一直存在的共同共鳴。

回到最簡單狀態拍攝 由音樂、時間與陪伴共同形成的光，就是《AURA》。為呼應演唱會「回歸純粹」的概念，今次首波演唱會海報，祖兒亦選擇以最簡潔的方式呈現。一向在舞台造型上敢於突破的祖兒，今次拿走大量裝飾。沒有華麗服飾，沒有誇張首飾，甚至連耳環、戒指亦刻意省去，以近乎素顏感的乾淨妝容，配合簡單的大頭近照，呈現最自然、放鬆的一面。鏡頭前的祖兒時而大笑、時而鬼馬、時而安靜，沒有刻意營造華麗或距離感，反而留下更多真實、自在與從容。

拍攝期間，團隊其實亦曾試過不同服飾、假髮及造型，希望尋找更新鮮的視覺方向，但最後仍決定回到最簡單的狀態。祖兒巧妙地以「白粥」作比喻，形容有時吃盡天下美食，最後最吸引人的，反而是一碗最簡單、最原始的白粥。看似沒有太多修飾，其實更考驗細節，甚至連一條看似簡單的眼線，也需要反覆調整。她笑言，「你唔好以為好易，今次係刻意地做一件很不刻意的事。」這種視覺上的留白，亦與《AURA》的演唱會概念互相呼應；當華麗、裝飾和外在元素逐一拿走，最後留下來的，是一個人最原始的狀態，以及多年來真正累積下來的東西。

因此，《AURA》不單是容祖兒相隔逾7年再度舉行香港大型演唱會，不只舞台上的一道光。而是二十多年來，音樂在彼此生命中留下的痕跡，以及台上與台下互相照亮之後，慢慢形成的《AURA》。