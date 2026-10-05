鄭伊健重遊30年前代言舊地跟逾千粉絲慶祝生日 台上換衫騷麒麟臂全場尖叫

1996年，鄭伊健為「黃埔新天地」拍廣告兼唱主題曲《發現》，當年宣傳攻勢一時無兩，成為許多歌迷的集體回憶。事隔30年，伊健於10月3日重臨黃埔Tides舉辦Fanmeet（FM），更一日連開兩場與逾千名歌迷提前慶祝生日，別具意義。同時早前伊健曾預報這次是發布會，原來發布新Logo及搞笑說「EKIN風」，原來是風褸，他更即場在台上換新衫，大騷黑色背心露麒麟臂，全場尖叫！

伊健除了擔任今次FM監製兼導演，一手包辦度rundown到遊戲環節，就連fans打卡點、留言電話亭、以及請全場食人氣雞蛋仔和燒賣等每項體驗，都由他親自策劃和悉心安排。fans上台玩遊戲的獎品「伊健禮物包」亦由他親自安排，包括人氣長龍店蛋卷、明星飯堂「安利」的隱藏版美食券、解壓小玩具和簽名閃卡等，非常有心思。