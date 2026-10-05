女神配對計劃2｜阮嘉敏被強迫摸東東胸肌取暖 「咁激進負荷唔嚟」

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨晚（4日）播出的第五集，重中之重絕對是阮嘉敏（Mandy）的「暖」字通關考驗。製作組要求三位候選求愛勇者吳旭東（東東）、吳俊峰（Mark）及劉梓堅（兔仔），將Mandy浸完冰水的雙手變暖，同時要說出一句令她心動的說話。東東再展現「霸道總裁」特質，將她雙手攝入胸膛，並說：「我說過，我會來香港找你的。這是第一步，還有二、三、四、五，我會堅定不移的選擇你，相信我！」Mandy感動抿嘴，全場再度陷入狂喜！

主動幫女神解圍 東東除了「霸道」，還是暖男。當見到Mandy浸冰水浸到「𠽌𠽌聲」即心痛低哼：「她應該是冰冷的體質，這樣雙手一泡冰水就紅喇」，還一秒間衝去使出「胸肌取暖」。之後Mandy扣心動襟章時因手指被凍僵動作不靈活，東東即主動幫她解圍：「來來來，讓我來，手凍到不成，讓我來！」細心之舉獲花生團一致好評。東東的超猛烈攻擊，Mandy事後笑言要「強心臟」：「好癲呀，我30幾歲唔後生喇，咁激進個心負荷唔嚟。」對於東東這位「進擊的霸道總裁」，網民無不感到驚喜及讚嘆。

Mark老實講情史獲讚 至於另一焦點，就是「神助攻之神」Mark。在Mandy的通關考驗中，Mark雖然首位出戰，不過他放棄表現自己，反而將Mandy送到東東面前，搞笑謂：「只有佢（東東）先可以暖到你個心呀。」當Mark見到Oscar爭櫈仔連環失利，在Kanis的通關考驗中竟跑去幫Oscar霸位，令「金牌媒人」Bob亦大感好奇：「你咁禮讓做乜？」Mark回應：「佢好需要呢個位，非常需要。」Mark二度成人之美，獲網民洗版式激讚人品：「Mark神助攻加晒分」、「Mark好好，選擇成全人哋」。