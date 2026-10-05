女神配對計劃2｜郭珮文蒙眼摸Preston 要求窄長兼高挺

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》昨晚（4日）播出第五集。求愛勇者俞鋆瑞（Ice）Ice飛越半個地球，盼與郭珮文（Juliana）復合感動全城。正當大家以為Ice勝算在握，事情發展卻出現變數。昨晚Ice在Juliana的食物通關考驗中，與勁敵伍頌曦（Preston）Preston三度打成平手，最終Ice憑說中阿Ju最喜愛食cheese險勝，以行動力證有將阿Ju生活細節放在心上。 指Ice性格引女埋身 之後在主菜小遊戲，Ice坦白曾與台灣及日本女生拍過拖，令Ju反眼又扁嘴，但在緊急關頭，他成功以幽默感化解危機：「我（拍過拖的對象）是Juliana和郭珮文！」終令阿Ju破「呷醋」為「歡欣」。她指Ice性格對女生有致命吸引力，透露當年拍拖會呷醋：「佢呢個性格同外形都好受女仔歡迎。」

Ice到「甜品闖關戰」──摸面骨，因爭凳仔不敵Preston失「參戰權」，只能眼睜睜看著三位求愛勇者被阿Ju「蒙眼摸面骨」，難怪全程不是味兒，冇晒表情。就連花生團亦一眼看穿Ice勁down：「Ice唔開心呀！」Ice事後稱當時唯一想法，是全程要𥄫實Preston：「必須觀察Preston是否對我有威脅。」阿Ju對於另一半骨相的標準是「眉骨突出」、「面型窄長」、「下顎線明顯」及「鼻樑高挺」。最終Preston憑清晰jawline贏得阿Ju芳心，二人的單獨歎甜品環節，將是下一集焦點。

Alan一拖就分 同樣遇上勁敵的還有吳兆麟（Alan），「A0幕後」李韋標（丁標）雖是一燈選手，但對陳若思（Amber）卻充滿熱誠，表現積極，終憑一鼓作氣搶到「主菜」入場券；但「主菜」不設劃位，丁標甫進場即一支箭標向Amber，令Alan大失方寸；雖然Alan當時大可選擇坐Amber的另一邊，但為了讓Ice可與阿Ju坐在一起，他決定坐Amber對家，相當有風度。Alan說：「個位（應該）Ice想坐，冇理由搶人個位。冇辦法，望住丁標忍一陣啦。」Ice亦問Alan「使唔使調位」，Alan大方回應：「梗係想啦！但呢度睇佢都唔錯嘅！」鬥禮讓的男人寧舍有吸引力。