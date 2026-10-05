梁朝偉罕拍片談《超風》 自爆觀後感「有啲慘」：諗咗好耐都瞓唔着

翁子光執導的《超風》是一部探討跨性別議題的電影作品。日剪，梁朝偉受翁子光邀請率先欣賞作品。向來沉默寡言的梁朝偉，事後卻罕有在家中拍片分享感受，坦言觀看後徹夜難眠 。他先說：「首先好多謝翁子光導演，邀請我睇佢部新戲。我感覺大家都好用心，演員都做得好好，好自然，亦都冇令我覺得有演戲痕跡。」他形容該片：「一個好特別嘅題材，導演亦都好有心機，但我就覺得有啲慘，直覺嘅感受啦。離開戲院之後，一路返屋企途中，我有好多思考，會再檢視一下，點解我會覺得慘？我覺得我會思考生命、存在意義、命運、自由，呢啲嘢。」

思索存在與自由 梁朝偉透露最近閱讀存在主義的哲學書，令他將《超風》與卡繆《異鄉人》聯想起來，他說：「跨性別人士就好似異鄉人咁，喺一個現實世界入面，點解其他人好難會理解佢哋嘅心理狀況，好似一個異鄉人，就算喺自己嘅地方。就係有呢啲想法，好得意。返到屋企之後諗咗好耐都瞓唔着，畀我好多思考。」