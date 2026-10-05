梁朝偉罕拍片談《超風》 自爆觀後感「有啲慘」：諗咗好耐都瞓唔着

翁子光執導的《超風》是一部探討跨性別議題的電影作品。日剪，梁朝偉受翁子光邀請率先欣賞作品。向來沉默寡言的梁朝偉，事後卻罕有在家中拍片分享感受，坦言觀看後徹夜難眠 。他先說：「首先好多謝翁子光導演，邀請我睇佢部新戲。我感覺大家都好用心，演員都做得好好，好自然，亦都冇令我覺得有演戲痕跡。」他形容該片：「一個好特別嘅題材，導演亦都好有心機，但我就覺得有啲慘，直覺嘅感受啦。離開戲院之後，一路返屋企途中，我有好多思考，會再檢視一下，點解我會覺得慘？我覺得我會思考生命、存在意義、命運、自由，呢啲嘢。」
思索存在與自由
梁朝偉透露最近閱讀存在主義的哲學書，令他將《超風》與卡繆《異鄉人》聯想起來，他說：「跨性別人士就好似異鄉人咁，喺一個現實世界入面，點解其他人好難會理解佢哋嘅心理狀況，好似一個異鄉人，就算喺自己嘅地方。就係有呢啲想法，好得意。返到屋企之後諗咗好耐都瞓唔着，畀我好多思考。」
籲觀眾支持
他續指：「唔知點解好有趣會想到存在主義，因為存在主義係講『存在先於本質』，即係我哋可以創造意義，創造我哋想要嘅生活，人係有絕對嘅自由。就算你喺監獄或者戰亂裏面，都有某程度上思想上嘅自由。」梁朝偉亦想到二戰猶太人的遭遇，「如果呢個世界上有一個創造者嘅話，點解猶太人會受到咁慘嘅對待，呢個世界都冇回應呢？點解係沉默呢？呢個就係我自己最近睇卡繆嘅荒謬主義或者存在主義，都令我有咁嘅聯想。」
梁朝偉最後強調，這些只是個人感受：「我相信唔同觀眾睇完會有唔同睇法，但呢個只係我自己嘅個人感受。好難得而家電影市道差嘅時候，仲有好似呢部咁有心、咁特別嘅題材出現，希望大家都去支持一下，多謝。」