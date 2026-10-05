涂家堯孖Margaret Poon慈善合唱 首階段籌逾10萬善款

涂家堯孖Margaret Poon慈善合唱，推出新歌《我是我 活得好的證據》，

歌手涂家堯（Gavin）近日與「四葉草音樂慈善計劃」發起人 Margaret Poon 合唱全新慈善單曲《我是我 活得好的證據》，歌曲已於 9月28日正式於香港及多倫多派台，MV亦同步首播。新歌由張佳添作曲及監製，鼓勵大家相信自己、接納自己，勇敢活出真我。

首階段籌逾 10 萬 「四葉草音樂慈善計劃」自展開至今，已籌得逾港幣100,000元，善款將不扣除任何成本，全數撥捐香港學生輔助會（HKSAS），用作資助兒童及青少年的音樂教育，為基層孩子打開追尋音樂夢的大門。涂家堯、Margaret、及張佳添日前特別舉行「活出真我・用愛同行」HKSAS慈善音樂活動，到訪東灣莫羅瑞華學校與學生互動。三人除了欣賞學生音樂表演，亦即場與他們合唱《每一個明天》，並分享新歌背後的正面訊息。

涂家堯儼如「保母」 對於探訪活動，Margaret 憶述初次見面時，同學們普遍較緊張和害羞，但當音樂響起、大家亦逐漸打開心扉。到第二次見面時，他們已能很快投入練習，令她深受感動。Margaret亦笑指，涂家堯在練習過程中儼如「保母」一樣，細心了解同學們性格，並加以鼓勵，令整個練習過程既輕鬆又愉快。涂家堯則表示，初接觸時有同學會不願透露名字，但音樂很快拉近距離；練歌期間一起玩Uno、康樂棋，最後由導師變成玩伴，建立自然真摯的關係。看到大家在台上的投入，令他感到非常滿足。