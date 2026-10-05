郭珮文前度Ice來港只得一個目標 點解要等節目先箍煲答案竟然係⋯

郭珮文（Juliana）前度俞鋆瑞（Ice）到又一城出席香港萬聖節音樂嘉年華 《SPOOKY Halloween》記者會，大會選出是日衣打分最有特色男女藝人各一，Ice因為是唯一一位男士，所以無懸念成為得獎者，他與家鑾跟王至尊一齊影大合照兼扮鬼臉。

Ice甫見記者用廣東話打招呼，他表示自己學，坦言真的很難。問到為何不叫Juliana教廣東話，他笑住說：「她以前想教我，但我放棄！她從小就會講廣東話、英文、普通話，我爸爸是福州人，媽媽是大連，我是美國生，只會普通話跟英文。」他透露原本打算以熱狗打扮出現，但覺得太搞笑，並謂很喜歡在萬聖節以熱狗打扮。

談到他除了參加《女神配對計劃2》外，是首位求愛者接到工作，他表示收到邀請時非常開心，本來自己有聽這個公司的音樂，也會看他們舉辦的演唱會。問到會否參與本地音樂活動，他表示暫時不會，因為要專心追回Juliana。 他說：「雖然我是一個歌手，但係我整個頭腦都Focus在另外一個地方，You know！就是Juliana！如果感覺到的時候，以後才做音樂相關。始終現在只專注追回Juliana！」問到如果在追回的同時又可以工作會否比較理想，他說：「當然，但我很難把自己的focus 放在其他東西，因為現在只有Juliana！哈哈！如果我要一個東西的話，就會好像火車一樣！one target！」問到有幾多信心，他自信表示有1000分信心，並謂有信心是很緊要。

問到李爾晨為Juliana撥頭髮一事，他表示看完之後很想問對方「你撥我的頭髮好不好？哈哈！（生氣嗎？）哈！我下個一定要贏！」至於李爾晨會不會是他最大對手，Ice 說：「誰追Juliana也是我最大的對手！」