VAL C預告萬聖節VIVA首唱新歌 Carina巴黎遊想再encrore Ada同Macy將邀男嘉賓合唱

VIVA將於月底出席香港萬聖節音樂嘉年華《SPOOKY Halloween》，屆時將會跳唱多首作品，VAL C表示屆時會準備一個特別remix版，並會首唱新作。她們表示新歌不但未錄音，連排舞都未開始，但唯一肯定是好聽及會是《Baby Savage》進化版。
問到服裝屆時會不會有特別設計，Carina指有初步構思，但有待歌單定下來才再決定，而且今次會不停跳舞，但求輕盈、靚及有型。VAL C就表示會考慮戴上假髮換下髮色。
VIVA參與賀歲片《食住上》演出，VAL C透露需要煮食，但最終成品不是出自她的手，自己只是「扮煮」。她表示拍攝第二日有師姐請食壽司，Ada就指現場工作人員不停請食零食，她們照單全收。Macy稱因為電影跟食有關，所以其中一日更不停食，食得非常開心。
Carina早前到巴黎出席時裝周，今早才落機，她直言感覺很夢幻，自己的心仍在巴黎。她表示在當地見到米高積遜女兒，也遇到不少韓星及潮流達人，而且自己的穿搭也獲當地記者大讚。她續指巴黎的人穿著很有自己的風格，令人完全沉醉在當地浪漫的藝術氛圍，希望下次可以跟VIVA再去。
Ada與Macy的唱歌battle將會進入另一階段，預告會有男嘉賓進場。Ada表示完全不知道公司安排男嘉賓，但現在可以大膽要求想跟誰合唱。Macy亦呼籲fans留言他們想聽甚麼歌曲便留言。Carina提到自己把Ada唱的《刻在我心底的名字》播給原唱之一的陳昊森聽，對方也大讚好聽。