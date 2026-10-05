VAL C預告萬聖節VIVA首唱新歌 Carina巴黎遊想再encrore Ada同Macy將邀男嘉賓合唱

VIVA將於月底出席香港萬聖節音樂嘉年華《SPOOKY Halloween》，屆時將會跳唱多首作品，VAL C表示屆時會準備一個特別remix版，並會首唱新作。她們表示新歌不但未錄音，連排舞都未開始，但唯一肯定是好聽及會是《Baby Savage》進化版。 問到服裝屆時會不會有特別設計，Carina指有初步構思，但有待歌單定下來才再決定，而且今次會不停跳舞，但求輕盈、靚及有型。VAL C就表示會考慮戴上假髮換下髮色。

VIVA參與賀歲片《食住上》演出，VAL C透露需要煮食，但最終成品不是出自她的手，自己只是「扮煮」。她表示拍攝第二日有師姐請食壽司，Ada就指現場工作人員不停請食零食，她們照單全收。Macy稱因為電影跟食有關，所以其中一日更不停食，食得非常開心。