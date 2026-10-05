偵戰｜此沙讚古天樂少說話低調善事 盧慧敏與前輩偶像同框好夢幻

由古天樂、任達華、謝君豪三大影帝，聯同內地演員此沙和盧慧敏(Amy Lo)合演的港產懸疑警匪電影《偵戰》，今日(5日)於荃灣舉行首映禮，沙特地來港與自編自導的孔令政及一眾演員宣傳造勢，因工作缺席的古天樂就拍片呼籲觀眾入場。此沙在台上以廣東話自我介紹：「大家好，我係演員此沙。」他在受訪時亦即興示範一句對白：「你而家擺明係打橫嚟，咁唔公平。」不過提到電影《偵戰》在內地上映5天被撤檔，身旁工作人員隨即檔駕，表明演員不會面回應。

此沙與古天樂、任達華和張兆輝等前輩首次合作，他坦言與多位偶像一起工作有壓力，「但是很幸福。因為不只是跟偶像合照或者錄一個 VCR，是跟他們一起工作，這種對我來說非常地有成就感，很幸福很幸福。雖然是有壓力，但是是在一種高壓之下的幸福學習。」他與古天樂有大量對手戲，談到對對方的印象，「他是少說多做的人，做了很多事情但很少說出來，我從小就知道他做了很多善事，在我老家(四川)興建學校。」他自言無論角色或他本人，都對他很尊敬，非常佩服和尊重他，「戲裡他收養我長大，教識我很多技能；戲外，有很多戲份他都讓我表現出來，很感動，Respect。」不過問到可曾參觀古老闆在內地的建校，他就表示不欲多談，因古老闆在慈善上較低調。

笑談「輪胎能」：好抽象

他在片中講廣東話，他自言在片場也會盡用廣東話，古天樂則較多說普通話，問到是否聽得明古天樂的港普，他坦言，「一開始不太明白，但慢慢就明了。」問到可有聽過古生的名句「想節能，輪胎能」時，他就大方提到，看過有網友混合他講粵語的片段與古天樂的港普片段剪輯的短片，「好抽象！」

Amy Lo獲fans慶生日：流咗少少淚

兩人首次合作，談到彼此印象時，此沙大讚Amy Lo非常熱情，性格很好，「大家休息時，她會一邊為角色做功課，一邊跟華哥等聊天。雖然第一次合作，已好有默契。」他憶述第一天拍攝時，大家說粵語，令他很緊張，Amy主動打招呼，Amy就指每天聽到此沙嗌「早晨」打招呼，立即抖擻精神。Amy Lo 談到跟多位前輩合作，大感興奮：「同此沙一樣，覺得由小睇到大，好夢幻嘅呢個感受，因為無諗過自己有一日可以同咁多位前輩同埋偶像同框，亦都可以跟佢哋學咁多嘢。作為戲入面一個比較資歷淺啲嘅演員同埋女仔，得到好多好多照顧，所以都好開心。」談到昨日(4日)獲歌迷為她搞生日會，她自言好感動，「忍唔住流咗少少淚。」