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娛樂
出版：2026-Oct-06 01:30
更新：2026-Oct-06 01:30

《偵戰》內地上映5日急撤檔 導演孔令政：做香港電影唔容易 感激任達華張兆輝力撐(有片)

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古天樂、任達華、謝君豪三大影帝的港產懸疑警匪電影《偵戰》，昨日(5日)於荃灣舉行首映禮，自編自導的孔令政率領任達華、特地來港的內地演員此沙、盧慧敏(Amy Lo)、客串的張兆輝、徐偉棟和朱天，齊齊現身為電影宣傳造勢。因工作未能現身的古天樂亦拍片表示抱歉未能出席，呼籲大家入場支持。作為新導演，孔令政感謝古天樂從開始一直給予鼓勵和意見。

電影《偵戰》在內地上映5天後撤檔，曾於社交平台發文稱，為尊重創作初心、最大化保障影片的內容呈現與觀影體驗，讓作品能夠在更適配、更從容的市場氛圍中與大眾見面，經影片各方慎重研討、全面復盤，決定調整上映計劃，正式取消電影《偵戰》本輪公映檔期，後續將擇期重啟公映。不過該帖文後來已被刪除。對於有傳因票房僅收443萬元人民幣而撤檔，孔令政還未開口回應，宣傳人員已截住，並表明只談香港發行。他續說，「無錯，我哋今日係香港首映。呢部係一部好純粹嘅港產片。做香港電影係唔容易嘅，有機會可以將呢部咁好嘅作品同香港觀眾分享，我自己覺得其實係好夢幻嘅一件事。我都相信華哥、輝哥同我哋，都會繼續做好香港電影。」

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獲影帝加持 拋開粉絲身份

談到與多位重量級影帝和實力演員合作，導演孔令政他坦言興奮又緊張，「我首先要將我粉絲嘅身份拋開先，如果唔係我集中唔到，因為佢哋啲戲實在太細緻。我全部都係佢哋嘅粉絲，華哥啦、輝哥啦、豪哥(謝君豪)。睇住佢哋喺同台演出真係好震撼、好享受。有時我對住個螢幕，我自己都可能抽離咗，淨係顧住睇，覺得好好戲，唔記得咗嗌Cut。但佢哋都對我好好，當初我拿着呢個劇本去找一班咁好嘅演員，大家都係因為有一個咁好嘅世界、內容，去支持呢部電影，大家係服務緊呢個作品，無分彼此咁去做好套戲。」

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盼帶來新鮮感

任達華形容角色是狼心狗肺，「所有唔聽我話嘅人，就必須將佢殺死。」張兆輝客串演老差骨，他形容角色重義氣。他們形容是典型充滿打鬥場面的男人戲，並以暗黑調子，突顯灰色地帶的人性，華哥提示，「大家最緊要留意細節，就可完全解鎖導演的提問。

問到如何打動3大影帝參演，是否要自掏腰包，他笑言用美色，接著認真感謝各資深演員，「我拎住咁新嘅劇本，嘗試喺類型片裡面，俾新鮮感觀眾，大家都知道做香港電影係唔簡單，但幾位都好熱血去完成，拍攝好辛苦，片場熱到呼吸都困難，夏天要大家著大褸戴手套，大家嘅付出，相信喺影像上、銀幕上，大家都感受對。」華哥更指幾乎每晚都幾乎「展遍片場」，連螞蟻都熱死。張兆輝指雖然辛苦，但有任達華請食菠蘿包。

港產電影打慣逆境波

問到可有票房壓力，孔令政認為，「我哋同行咁多香港電影工作者，都係想做好香港電影，一定係關關難過關關過，永遠香港電影都係打逆境波，但打到好成績出嚟。」問到古天樂稍後可會參與謝票，他表示若古生有空，也想盡快與重聚謝票。至於有甚麼福利谷票房，華哥就大方表示可請食菠蘿油。

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