Kiri T 許願與林憶蓮合作 孖師妹陳凱琪演唱遇音響故障淡定執生

Kiri T 日前與師妹 Kacey 陳凱琪擔任《MOOV 20 Music Station》表演嘉賓，雖然活動出現小插曲，Kiri T 演唱《真的不是故意的》期間出現音響出現小故障，她淡定走向粉絲與他們合照，有粉絲更大叫歌名「真的不是故意的」來緩和氣氛，約 3 分鐘後繼續演唱，更贏得全場粉絲的掌聲。她輕鬆地說：「我第一次遇到這種情況，就當作是一個學習。」師妹 Kacey 也表示要向師姐學習。

演出由Kacey 陳凱琪打頭陣獻唱《完全真空》、《用眼淚欺騙眼淚》，瞬間炒熱氣氛。面對熱情的 Fans，Kiri T 與陳凱琪都十分興奮，特別是現場歌迷跟 Kiri T 一起合唱時，讓她非常開心。Kacey 陳凱琪首次現場公開演唱新單曲，心情難免緊張，幸好有師姐 Kiri T 同場互相支持，便淡定下來。Kiri T 演唱《藍剔未必是壞習慣》、《我可能是迴避型》和《真的不是故意的》。

陳凱琪從小受父母影響，聽了許多張國榮的歌曲。當年參加華納唱片公司試音時，便是選唱張國榮的《我》，到現在依然很喜歡聽張國榮的歌。提到最想合作的歌手，她表示是簽了環球唱片的孖生妹妹 Kaelyn。雖然私下在家中偶爾也會合唱，但非常希望能有機會在舞台上正式合作。