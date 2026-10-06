Kiri T 許願與林憶蓮合作 孖師妹陳凱琪演唱遇音響故障淡定執生

Kiri T 日前與師妹 Kacey 陳凱琪擔任《MOOV 20 Music Station》表演嘉賓，雖然活動出現小插曲，Kiri T 演唱《真的不是故意的》期間出現音響出現小故障，她淡定走向粉絲與他們合照，有粉絲更大叫歌名「真的不是故意的」來緩和氣氛，約 3 分鐘後繼續演唱，更贏得全場粉絲的掌聲。她輕鬆地說：「我第一次遇到這種情況，就當作是一個學習。」師妹 Kacey 也表示要向師姐學習。
演出由Kacey 陳凱琪打頭陣獻唱《完全真空》、《用眼淚欺騙眼淚》，瞬間炒熱氣氛。面對熱情的 Fans，Kiri T 與陳凱琪都十分興奮，特別是現場歌迷跟 Kiri T 一起合唱時，讓她非常開心。Kacey 陳凱琪首次現場公開演唱新單曲，心情難免緊張，幸好有師姐 Kiri T 同場互相支持，便淡定下來。Kiri T 演唱《藍剔未必是壞習慣》、《我可能是迴避型》和《真的不是故意的》。
陳凱琪從小受父母影響，聽了許多張國榮的歌曲。當年參加華納唱片公司試音時，便是選唱張國榮的《我》，到現在依然很喜歡聽張國榮的歌。提到最想合作的歌手，她表示是簽了環球唱片的孖生妹妹 Kaelyn。雖然私下在家中偶爾也會合唱，但非常希望能有機會在舞台上正式合作。
視憶蓮為學習對象
MOOV 邁入 20 周年，Kiri T自言聽歌習慣都是受父母影響，看著父母買唱片、聽電台、看電視。隨著時代轉變，現在已有許多串流平台，MOOV 的出現讓她的聽歌選擇變得更多，當年印象最深刻的歌曲是陳奕迅的《富士山下》。
不過，她最欣賞的歌手是林憶蓮，非常喜歡林憶蓮優雅且沉穩的演繹風格，即使唱到很激情的歌曲，依然能表現出極佳的美感。她坦言經常看林憶蓮現場演出的影片，希望學習對方在台上既能帶動氣氛又保持從容的氣場，更希望能有機會與林憶蓮合作。