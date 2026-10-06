Stephy鄧麗欣新歌《已經離我太遠》赴台拍MV 《金都》班底Re-U突破造型跳出舒適圈

鄧麗欣（Stephy）早前為新歌《已經離我太遠》飛到台灣拍MV，製作班底有電影《金都》的副導演阿鐦執導，還有電影導演黃綺琳（Norris）和原班核心團隊操刀。身為《金都》女主角的Stephy揚言此行是「《金都》Re-U」，非常興奮，而MV中她嘗試不同造型配合大膽劇情，令人耳目一新。 Stephy笑說：「今次係我第一次喺台灣拍MV，而且所有場景、佈置同燈光都係非常之特別。唔同嘅場景、唔同嘅男主角和道具，充滿電影感，震撼我嘅眼球！」《已經離我太遠》由J.Arie作曲、黃偉文（Wyman）填詞、蘇道哲編曲與監製，也是Stephy與Wyman繼舊作《不要離我太遠》後，相隔逾20年再續前緣。

呼應 《不要離我太遠》

提到新舊歌名之間的巧妙呼應，Stephy說：「大家聽到呢個歌名可能會覺得有啲熟口面，我之前嘅《不要離我太遠》都係Wyman嘅作品。今次佢覺得相隔咁多年再合作，需要紀念一吓，大家都成長咗好多。好開心得到一首主題咁有意思嘅歌，好值得大家細味。」MV情節迷幻跳脫，帶來視覺震撼。故事裏Stephy擁有神奇粉紅藥水，能將唱機、吸塵機等電器變成男士氹她開心，有按摩暖男、有博學健談、有跳舞型男，但沒有一位令她心動，於是她繼續尋找。Stephy說：「最初開會聽Story board時好難將畫面同首歌融合，但拍出黎再細味之後會發現好多心思之處。跳出一般MV 嘅套路，有驚喜！」



Stephy在MV中各個造型都令人非常驚艷，由髮型、妝容到服飾，都是她與團隊精心設計，結果非常成功，她第一個就「嚇襯」自己。Stephy笑說：「好想做一啲同平時好唔同、令人有驚喜嘅造型。今朝換好曬衫，連自己都嚇親。行落樓下時，問酒店前台姐姐一啲嘢，佢都被我嚇親，好搞笑！」而此行更滿足了她「食蛋餅」、「按摩」和「休息」願望清單，非常盡興。