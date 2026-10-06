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娛樂
出版：2026-Oct-06 12:00
更新：2026-Oct-06 12:00

復仇者聯盟｜《復仇者4》加碼重映香港累積2.29億票房 擊敗《阿凡達》再奪全球史上票房No.1

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Marvel Studios' AVENGERS ENDGAME..L to RBlack WidowNatasha Romanoff , Captain America Steve Rogers , Bruce Banner , and War Machine James Rhodes

《復仇者聯盟4：終局之戰》全球累積票房再次登頂！

為迎接Marvel Studios年度壓軸猛片《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）於12月16日震撼上映，《復仇者聯盟》系列的賣座電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）推出「加碼重映版」，讓全球影迷重溫熱血沸騰的終極一戰，以及搶先欣賞《復仇者聯盟5：末日降臨》片段，成功在全球掀起激烈討論，更讓《復仇者聯盟4：終局之戰》全球累積票房再次登頂！

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更新香港影史成績

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》（Avengers: Endgame Encore）於上月重映，累積全球票房升至29.25億美元（約228億港元），再次力壓《阿凡達》（Avatar）重奪全球史上票房No. 1。《阿凡達》於2009年上映時，創下全球史上最高票房紀錄，直至2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》首度上畫，打破對方保持10年的紀錄。2021年《阿凡達》重映，以累積29.23億美元（約227.9億港元）重奪最高票房紀錄。今次《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》，再次改寫全球票房紀錄。

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》（Avengers: Endgame Encore）香港票房同樣報捷，票房衝破730萬港元，使《復仇者聯盟4：終局之戰》香港累積票房升至2.29億港元，繼續穩座香港史上No. 1電影。

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