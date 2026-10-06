加賀美早紀演飯島愛入行 《柏拉圖式性愛》主角自揭血癌末期只剩三個月壽命再度入院

曾在電影《柏拉圖式性愛》中扮演已故AV天后飯島愛的日本女星加賀美早紀，近年健康情況一直走下坡，昨日（10月5日）她在官方YouTube頻道表示曾被診斷出罹患血癌（白血病），醫生告知她已是癌症末期，只剩餘三個月的壽命，然而病情已有好轉，但她再度緊急入院，情況令人擔憂。
加賀美早紀透露：「我之前被診斷出患有血癌，醫生說我只有不到三個月的生命，雖然病情一度好轉，但現在因為血液疾病再次緊急入院。」由於要入院治療，她將暫時全面停止工作，今早她亦有更新YouTube，表示打針使她痛到落淚，獲不少粉絲及網民為她留言打氣。
加賀美早紀近年身體情況欠佳，日前她已在IG限時動態透露持續發高燒，表示好大可能入院治療。事實上，加賀美早紀於2011年夏天因心理健康問題一度退出娛樂圈。及至2017年，她又不幸患上子宮頸癌第三期，當時她演出完舞台劇《Battle Butler》發現患癌，在彩排期間她已感到身體不適，更有流鼻血及貧血等情況，可是加賀美早紀仍堅持演出。
加賀美於1985年2月26日出生於千葉縣。2001年試鏡成功，並獲得了改編自飯島愛自傳電影《柏拉圖式性愛》的演出機會，以女主角姿態出道，跟小田切讓合作，當時她憑藉在該片中的出色表現獲得電影頒獎禮的最佳新人獎殊榮。