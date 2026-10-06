演飯島愛入行 《柏拉圖式性愛》主角加賀美早紀自揭血癌末期只剩三個月命

曾在電影《柏拉圖式性愛》中扮演已故AV天后飯島愛的日本女星加賀美早紀，近年健康情況一直走下坡，昨日（10月5日）她在官方YouTube頻道表示被診斷出罹患血癌（白血病），醫生告知她已是癌症末期，只剩餘三個月的生命。

加賀美早紀透露：「我之前被診斷出患有血癌，醫生說我只有不到三個月的生命，雖然病情一度好轉，但現在因為血液疾病再次緊急入院。」由於要入院治療，她將暫時全面停止工作，今早她亦有更新YouTube，表示打針使她痛到落淚，獲不少粉絲及網民為她留言打氣。