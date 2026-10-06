死有對証｜獲劇中母親韓馬利加持 阮浩棕深信：演親Mary姐仔女都會紅

TVB法證劇《死有對証》由陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯等合演，昨晚（5日）劇情講述林琛（韋家雄飾）在埋屍現場挖掘了一副白骨，他與程芷昕（陳曉華飾）重組骸骨，得出死者的基本資料以及確認死因涉兇殺成分。詹柏宇（阮浩棕飾）看到警方發出的公告，骸骨面容重整圖竟與親生父親詹信基（張本立飾）十分相似，故決意做親子鑑定，終證實骸骨為信基。柏宇母親馮瑜（韓馬利飾）向警方憶述信基曾拖欠舊同事胡力孝（楊證樺飾）賭債，此人現已是餐廳老闆。警員高俊（馬貫東飾）到餐廳見胡力孝正燒毀文件，立刻上前阻止。

阮浩棕於劇集早期飾演「踩界記者」，為求採訪不擇手段，但私底下非常孝順，對於飾演他母親的韓馬利（Mary姐）非常關愛。昨晚其中一幕，飾演單佩嘉的吳若希陪Mary姐覆診，之後Mary姐不適，阮浩棕誤會吳若希照顧不周，就算當時他已對吳若希有好感，仍即場鬧爆女方：「有冇搞錯呀單佩嘉？叫你送佢覆診再送返老人院，咁簡單嘅嘢都出事嘅」、「你冇心同我講啦，唔好應承睇住我阿媽」、「佢有cancer呀，你帶佢食垃圾，想佢死咩？黐線㗎！你咁蠢，早知唔交阿媽畀你啦！」可見他侍母至孝。

阮浩棕接受官方訪問時表示，很開心與Mary姐合作，大讚對方美麗又溫柔，非常照顧後輩，就算拍攝期間出現任何狀況，她都不會發脾氣，是一位很好的前輩。他坦言與Mary姐合作獲益良多：「佢係一個好好嘅前輩，佢好遷就後輩，成個合作係好舒服、好順暢。」阮浩棕開心稱拍《死有對証》最大得着是得到Mary姐一句鼓勵說話：「就係話演親佢仔女嘅都會紅，到依家都記住呢一句，希望可以達成Mary姐俾我嘅鼓勵，我相信會係嘅，哈哈。」阮浩棕透露與Mary姐的對手戲全屬真情流露，其中一場他攙扶對方的戲份，會不自覺輕輕搓她的手臂，自自然然展現出深厚的母子情。他坦言全因Mary姐極具親和力，讓他不自禁將對方完全視作母親看待。