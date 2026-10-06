舞台劇《心渦》演員圍讀情緒爆發 張繼聰自爆揸車要望太陽抽離

「天下一幕」第二部舞台劇《Rabbit Hole》（心渦）將於明年1月8號假藝術中心壽臣劇院開演，雖然距離公演尚有一段時間，但導演張銘耀和一眾演員張繼聰、韋羅莎、余安安、譚旻萱、羅文澤等，已進行了先後兩次圍讀研習，讓大家有充裕的時間了解角色。短短兩小時，大家已全程投入，且將角色的情緒徹底釋放，劇中飾演失去兒子的夫婦韋羅莎和張繼聰，因角色情感觸及內心深處，演繹時更泣不成聲，甚至哭成淚人。儘管只是圍讀，但可見大家都非常享受這次圍讀的過程。事後，還一同進行檢討與分享。

身為父母演得份外入戲 劇中衝擊最大的兩位主演阿聰和韋羅莎在生活當中，同樣身為家長，對於這部探討親情與喪失至親的劇作，問到會否演得份外投入？阿聰說：「沒錯，我們大家都有孩子，我有兩個，Rosa有一個。作為演員，我們必須將自己的想像力發揮到極致，以契合劇本，並設身處地想像：『如果我是這個角色，面對這件事時會如何反應？』當我們嘗試進入那個如此恐怖的領域時，那種撕裂感確實令人感到恐懼。我剛才在閱讀劇本時也在思考，為什麼我們會選擇這部劇？其實它並非純粹展現悲慘。隨著劇情發展，雖然會有令人落淚的情節，我相信觀眾在觀看時也會與我們一同落淚，但劇中也有輕鬆的時刻。最終，它會引導觀眾走向一個溫暖的境地。我認為這是劇本寫得出色的地方。我也告訴自己，身為一名演員，不能讓自己陷入情緒失控或心理困擾的狀態。這是一種專業技巧。但我相信觀眾在觀看時一定會深受感動。我估計觀眾在兩場戲之間的休息時間，仍會感受到那種屏息靜氣的震撼。」兩人在圍讀期間，大家是否也曾想起自己的子女，從而調節情緒呢？阿聰立時的說：「在開車時，我已經需要進行自我調節。是的，開車時不能繼續沉浸在戲劇情緒中，需要看看太陽、看看周圍景物。」