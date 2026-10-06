薛影儀向大馬男進擊求愛有下文 露齒自拍：我咁笑即係開心

曾有「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀），平時睇落怕怕醜醜，原來對感情方面卻十分進擊！42歲的阿儀近日頻頻更新社交平台，更大晒「甜美笑容」，自拍露齒笑，並留言「我咁笑即係開心」！

近日阿儀與好姐妹黃榕接受訪問，其間阿儀談到心上人身在馬來西亞，指對方透露有可能將來會為阿儀從大馬移居來港生活。其實，阿儀早在三年前已透露暗戀這位昔日亞視高層，可是對方已返回大馬生活，兩人雖分隔異地，但阿儀一直未有變心，對這位心儀對象從一而終。訪問過程中，身旁的黃榕更爆料，指阿儀每逢2月14日情人節、3月14日白色情人節及5月20日「520」，均會向對方表白講「我愛你」，揭露阿儀勇敢一面。