三代同糖｜容天佑慘困狗籠 獲Gary大晒男友力「英雄抱」救出

無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》昨晚（5日）播出的「『褲』貴門解密」。講述高冠一（容天佑飾）要求唐萬里（吳若希飾）等為其7年前收購的成人紙尿片品牌構思廣告，期間極盡嚴苛，令萬里等嗌晒救命。昨晚劇情焦點，解釋阿一之所以如此睇重楊帆（趙浚承Gary飾），原來是與其過去被綁架慘痛經歷有關……
為演虛弱感犧牲一件事
昨晚場口，容天佑被困鐵籠一幕，雖然場口只有一、兩秒，但為將虛弱感演得更逼真，他埋位前更「特登唔食早餐」：「咁就會攰啲，等把聲音冇開聲，所以聲音都沙沙哋。」至於負責營救天佑的Gary，鏡頭前雖然有力又淡定，但他受訪時坦言這幕「英雄救佑」的戲碼，全靠天佑用陰力頂住：「天佑有用力頂住（彎腰），如果唔係我戚唔起佢。」
廖家爵除衫捉蚊
至於今晚（6日）播出的「圓嬤嬤的天敵」，講述盧漢娜（胡敏芝Karen飾）懷疑在「開心小棧」任職店員的男友「鐵金剛」（廖家爵Kelvin飾）與住客朱圓圓（何依婷飾）有不妥，悄悄到場了解，豈料卻驚揭圓圓虐待金剛，因而埋下爆笑又「綠茶味」十足的復仇伏線。
今晚焦點落在Kelvin身上，劇情講述他為了幫依婷捉蚊，不惜半裸上身！為了該場僅得數分鐘的除衫場口，Kelvin可謂做足功課，他受訪透露拍攝前兩星期瘋狂做Gym操練兼節食，結果成功減掉4kg：「每日抽兩至三小時操練，飲食就轉食蒸番薯（主食），朝早飲杯齋啡，牛油果加隻蛋，拍攝前兩日只吃雞胸、娃娃菜和雞蛋。在埋位前更不停做掌上壓「加操」，相當認真勤力！