羅家英80歲唔敢完全退休 要搵醫藥費留錢搵人照顧

羅家英到銅鑼灣出席貴金屬平台發布會，公司主席向家英哥送上金光閃過的權仗。大會亦在活動結束後送上蛋糕補祝他80歲大壽。 由於屋企曾被賊人光顧數次，家英哥笑謂把貴重首飾戴上身，他說：「我係幾鍾意買金，買過一條二兩重的金鏈，愈陀愈重，原來金係幾重，黃金買啲輕嘅戴好咁！近年愛白金、白銀，至於阿姐比較愛鑽石。」

談到他生日，他表示開心收到利是，學生就夾份買部iPhone 摺機。他表示會用電話拍下風景相，「乜都影下，鍾意影人像」自己也會充當阿姐的攝影師，並爆阿姐對影相諸多要求，「乜都係佢揸主意，不過慣咗，由佢講！佢有時話要打側部電話，有時就話高啲、低啲。我都識影相，讀過影相。我同其他人影就我話事。」他笑言無靚女讓他拍照，「可能嫌我伯爺公，猥瑣！不過我心諗啫！」

家英哥自言現在80歲進半退休狀態，現在會珍惜自己健康，多睡眠，多休息，多旅行。他表示自己很想打高爾夫，但想了三個月也未能成行。他說：「好忙，都唔知點解咁多嘢迫埋嚟，我都唔想做咁多嘢，但有時人情難卻，唯有去做啦！有時唔到自己話事，想休息都唔得，除非去旅行唔喺香港，其實我都推咗好多。」 問到為何不考慮全推工作，他笑言不能完全沒有工作，除了要給家用予阿姐外，最大原因是有錢旁身。他說：「我睇醫生好貴，將來老嘅時候多啲錢喺手，可以多啲人服侍你，如果唔係就好淒涼⋯⋯」他表示月花五位數在醫療上。至於他最愛的按摩，家英竟然表示五年前起不再熱衷，「呢幾年，我無咗癮，腰骨唔酸唔痛，好舒服唔使揼骨。以前兩三日覺得腰好攰，依家兩個月唔攰！」