農夫曾出現肝脂肪超標 預告音樂上再有搞作籌備新專輯

農夫（FAMA）出道26年，由「地下Rapper」發展成為「農作天下So Fa So Cool」創辦人，憑幽默本色及口才，深得觀眾受落，成功「入屋」之餘，更成為廣告商的寵兒。最近，農夫又有新廣告登場，今次為保健產品拍攝新一輯廣告，期間農夫以一貫的惹笑風格示人，在廣告中化身「熱量收割機」勁飲勁食，「歎」住拍廣告！

農夫成員陸永權（陸永）與鄭詩君（C君）在鏡頭前予人一副嬉皮笑臉的感覺，但原來早年他們各自身體都出現小症狀，包括疲倦、面黃、眼黃、有口氣等，都對應著肝臟可能出現狀況，甚至有肝脂超標等問題，身型瘦削的陸永驚訝自己原來都有肝脂超標問題。

現時對於個人健康卻十分關注的農夫表示：「大家可能睇唔出，我哋平時都有做開運動㗎！做咗人夫、做咗爸爸之後，會更加注意健康，因為都唔想屋企人擔心。健康貼士就係希望大家飲多啲水、瞓多啲覺、玩少啲手機同食啱保健品。其實呢個貼士主要係提醒我哋自己嘅啫。」