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娛樂
出版：2026-Oct-06 19:38
更新：2026-Oct-06 19:38

G.E.M.鄧紫棋傳紐約秘婚嫁Mark 開騷創世界紀錄獲健力士認證

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G.E.M.鄧紫棋傳紐約秘婚嫁人。

現年35歲的華語唱作天后G.E.M.鄧紫棋，跟富二代造型師男友Mark（魏俊傑）相愛多年，自2018年認愛後，兩人八年來感情穩定。近日，有傳G.E.M.跟Mark在美國秘密結婚，由情侶昇華成為夫妻關係。

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G.E.M.歷時三年的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會昨天在深圳畫下圓滿句點，並創下全球體育場演唱會女歌手的最高紀錄，豎立170場的體育場，連體育館總場次182場的驕人紀錄！今日，G.E.M.驚爆嫁人消息，盛傳已踏入人生另一階段， G.E.M.與拍拖8年的Mark被指已在紐約低調圓婚，雖然婚事相當保密，但有指婚訊由男方身邊的親友圈子流出，令秘婚傳聞甚囂塵上。據透露， G.E.M.Mark為了避開追訪，特別飛抵美國，在紐約一間教堂內結為合法夫妻。消息一出，隨即引起網上熱討，G.E.M.本人暫時未有回應傳聞，消息卻登上微博熱搜。

至於G.E.M.開騷寫下驚人世界紀錄，她獲健力士世界紀錄認證，並獲頒發「獨唱藝人演唱會單次巡演體育場專場數量最多」的證書，證明她創下的超強紀錄。就在創下紀錄的同時，G.E.M.也正式為全新創作專輯揭開序幕，先行主打《自由的你》自從在《I AM GLORIA》巡演上第一次披露，這首全新單曲由 G.E.M.包辦詞曲創作，製作與編曲則邀請好友李榮浩操刀，兩人首次合作，強強聯手打造出一首具時代意義的動人之作，並於今日（10月6日）起於串流平台上架，也正式開啟鄧紫棋全新創作專輯的篇章。

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