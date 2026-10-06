G.E.M.鄧紫棋傳紐約秘婚嫁Mark 開騷創世界紀錄獲健力士認證

現年35歲的華語唱作天后G.E.M.鄧紫棋，跟富二代造型師男友Mark（魏俊傑）相愛多年，自2018年認愛後，兩人八年來感情穩定。近日，有傳G.E.M.跟Mark在美國秘密結婚，由情侶昇華成為夫妻關係。

G.E.M.歷時三年的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會昨天在深圳畫下圓滿句點，並創下全球體育場演唱會女歌手的最高紀錄，豎立170場的體育場，連體育館總場次182場的驕人紀錄！今日，G.E.M.驚爆嫁人消息，盛傳已踏入人生另一階段， G.E.M.與拍拖8年的Mark被指已在紐約低調圓婚，雖然婚事相當保密，但有指婚訊由男方身邊的親友圈子流出，令秘婚傳聞甚囂塵上。據透露， G.E.M.與Mark為了避開追訪，特別飛抵美國，在紐約一間教堂內結為合法夫妻。消息一出，隨即引起網上熱討，G.E.M.本人暫時未有回應傳聞，消息卻登上微博熱搜。