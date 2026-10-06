地獄大狀｜歐鎮灝床戰何華超 小可憐變臉奸笑獲激讚 導演黃偉傑：佢喺後面盡情發揮

由銀河映像與MarkerVille聯手製作的ViuTV原創劇《地獄大狀》昨晚(5日)播出第一集，由林愷鈴(Ashley)演的大律師邱蔭蔭一出場便已身亡，劇情回帶生前最後一單官司，講述她接手盧浩俊Jeffrey(歐鎮灝George飾)的官司，爭奪趙永泰(何華超飾)的遺產，揭露趙永泰生前背著結婚40年的妻子偷食，出軌對象正是小鮮肉Jeffrey，其中George與何華超的男男床戰，挑戰電視尺度，更特地設足本版讓觀眾網上重溫。導演黃偉傑和監製朱淑儀異口同聲大讚George亦正亦邪表現亮眼，親揭選角和拍床戲的實況。

挑戰電視尺度 為床戲加小動作 首集播出後，歐鎮灝和何華超半裸上身的激烈床戲成網民熱論，而George由出場惹人憐愛，一度因受不了律師盤問，引致呼吸困難，到變臉露出猙獰臉孔；及後以3%遺產利誘大律師林愷鈴接手，贏得遺產後更向遺霜直認迫何華超簽遺囑，成功奪得5億身家的囂張，落車揮手的奸笑，教人心寒，獲網民激讚。 導演黃偉傑(Vicky)接受am730訪問，親述George和何華超的床戲實況，「嗰日真係清場喺酒店拍，我哋特登用手機拍，所以都會有偷拍感覺，見鏡頭焦距會跳。其實佢哋都好專業好放，華超有唔少經驗，坦白講，George唔係有太多指導俾佢，佢基本上好放得開，表情、動態、姿勢上都做得好好，因為係挑戰電視尺度極限，唔可以露下身，動作上要知佢哋做緊乜，但以電視尺度，郁已經好危險，反而要show佢哋表情同親密關係。」他表示拍攝順利，兩人看完playback後不斷檢討，「George直情喺佢後面盡情發揮，好多小動作係佢哋自己加，例如十指緊扣，其實要溫馨浪漫嘛，因劇情講華超真係鍾意佢。」

開心George被看見 黃偉傑大讚George從試鏡到演出都準備十足，預先設計並跟他討論怎樣演，精準呈現由乖乖靚仔到變臉的反差。作為導演，Vicky最開心是觀眾看到演員的付出，「見到許多讚George都開心，其實佢真係應該要被看見。」談到選角，他自言一直覺得George有潛質，「朱淑儀邀請佢試鏡，乖仔有禮貌又非常專業，睇佢試戲就感覺得佢嘅可塑性，佢能夠做到角色嘅陰暗面。」他直言曾聽過不少人讚George，首次合作已能印證，「由試鏡到真正拍攝嘅表現，都相當亮眼，呢個仔真係得！佢好善於聆聽，亦有自己想法，亦會設計不同演繹方法俾導演揀，即使我哋俾唔同角色佢試，全部都達標而上。」

亦正亦邪又靚仔 監製朱淑儀向本報透露，早在劇集《大叔的愛》和《I SWIM》已留意歐鎮灝，覺得George的演戲節奏很好，留下印象。直至兩年前林愷鈴推出首支個人單曲《現在》MV，邀請George擔任男主角，「當時覺得佢好謙虛、好乖仔、好低調；還有一次睇綜藝節目(《P1X3L 5G上台計劃》)，見佢同SICA、WINWIN，話節目最後一集，畫畫送俾大家，講感受；後來拍《COURT！》再合作，因為有朋友仔如阿正、SICA一齊，見到佢好活潑；佢俾我感覺係五官好靚仔，但有種壞壞地感覺，睇眉頭眼額係活潑，仲有喺IG睇佢跳舞，好Charm，我內心認定佢可以亦正亦邪，靚仔可以乖，但邪邪地又唔會令你憎佢，呢種演員唔易搵。所以今次一睇劇本第一集，就浮現George個樣。」