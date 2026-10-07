拾荒法師｜陳家樂被何超儀噴到一面飯 連詩雅教唱歌一句都聽唔明

由何超儀、二蚊（Iman）、陳家樂主演，陳子聰監製、彭氏兄弟執導的《拾荒法師》在太古舉行首映禮。大會的紅地毯儀式儼如頒獎禮的紅地毯一樣，非常隆重。陳家樂與何超儀有不少對手戲，家樂表示超儀是位很好的對手。彭氏兄弟受訪時指何超儀被家樂盤問的戲最難忘，家樂表示大家都是在已有的框架盡情發揮。談到他被何超儀噴到一面飯，他笑言超儀有跟他說事前有漱口。他又提到最難忘在垃圾堆拍攝，現場氣味非常難聞，但有助入戲。

新歌早在3年前準備好 家樂早前推出新歌《我們都是無名氏》，他指歌曲早在3年前完成，但一直覺得未係時候推出，直至有同事指再不推出便不要出。他說：「呢首歌係想多謝返一路以嚟幫過我嘅人，因為今年有一個提名，對於我嚟講係一個人生里程碑，如果連今年都唔出嘅話，就好似同事咁樣講不如抌咗佢 所以係時候推出。因為呢首歌係想多謝返曾經陪伴住我成長，喺我工作上面有比力量過我，但未必係有深入認識，未必知道佢嘅名字，或者有佢嘅電話，係一啲無名氏嚟嘅。」他表示不敢send予劉德華，因為覺得尷尬，或會傳給他身邊的人代他轉達。