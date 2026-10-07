許賢孖蘇致豪跨界踩劇場舞台 葛民輝：完全睇唔出佢兩個係新人

許賢、蘇致豪和岑珈其合演舞台劇《我在大戈壁沙漠收數的日子2026》，緊張又興奮。

「試當真」許賢、蘇致豪首次跨界挑戰劇場舞台，與岑珈其、梁浩邦及楊螢映聯手演出的19場暗黑喜劇《我在大戈壁沙漠收數的日子2026》，上周五(2日)已於香港藝術中心壽臣劇院首演荒。一眾好友包括葛民輝、楊偉倫、盧鎮業、梁祖堯、湯駿業、彭秀慧、胡麗英等亦有捧場，座無虛席。葛民輝自言入場前並未看過任何資料，觀後深受感動，「完全睇唔出佢兩個（許賢及蘇致豪）係新人！」笑指自己完場時忍不住跑上台，「真係兩行熱淚！我好想同金主講，今時今日電影都需要呢啲金主，呢套戲拍得過，根本係電影嚟㗎！」

首演謝幕時，許賢與豪哥獲全場觀眾熱烈尖叫及掌聲鼓勵，許賢搞笑表示：「好開心第一次做舞台劇，雖然⋯⋯唔係同謝君豪做對手，但可以同另一個豪哥(蘇致豪)做！」導演陳小東亦順勢笑言，劇場界從此多了一個「豪哥」，全場拍掌歡呼，搞到豪哥害羞臉紅，謙說「唔識講嘢」：「好開心，好緊張啊！舞台好得意，劇場好有愛，好滾動呀！」他透露首演有家人捧場，難免有點緊張，但很快便化為興奮：「當上到台一路推住落去，就覺得好爽、好享受！」

面對接下來的十多場演出，許賢坦言親友陸續前來捧場帶來少許壓力：「會諗對方點睇我呢？但我會叫自己唔好諗咁多！」豪哥則笑指自己其實也很想當觀眾看自己表演：「原來睇片係差太遠，劇場係真係完全奉獻畀現場觀眾。」珈其又補充指舞台劇最有趣的，是每一場的笑位與歡呼位都不盡相同，那種台上台下的即時連結非常震撼。

許賢心虛 觀眾反應成強心針

談到首演的驚險時刻，許賢直言：「喺台上閃過潘Sir（編劇潘惠森）喺現場睇緊嘅念頭，真係令我走一走神。」他又感激現場觀眾給予熱烈反應與笑聲，為他們打了一支最強的強心針：「有時喺台上做做下自己有啲心虛，但一聽到觀眾笑，就會覺得『啱喇，呢個方向係啱嘅！』」

豪哥幽默自評 10 分：「但我唔透露幾多分係滿分！（大笑）」他指這是自己人生講得最多「Good Show」的一次：「平時探人班會講『Good Show』，今次演19場要講好多次，我覺得呢個感覺好正。同埋劇場嘅人好有愛，嗰種愛係嚟自好大嘅分享慾，令人感受到好強嘅連結。」劇中豪哥需要邊演邊唱，他坦言十分享受：「我哋係嚟玩戲劇、玩唱歌同玩音樂，抱住玩嘅心態嚟 Enjoy！」兩人獲楊偉倫保持單純與真摯，難能可貴，「呢個係佢哋好好嘅特質，會令觀眾更相信佢哋詮釋嘅角色，期待佢哋繼續保持呢份真！」