拾荒法師｜彭順彭發再聯手 形容何超儀係極品：以為佢有精神分裂

彭氏兄弟相隔十多年再合作，為何超儀的電影《拾荒法師》擔任導演，細佬彭發表示過去不少傳媒先後問他們何時再合作，終於等到這個機會。被問到拍攝期間有沒有拗撬，大佬彭順笑謂：「呢個問題廿年前都有人問，點解大家會覺得我哋會有拗撬，都一把年紀啦，冇咩拗撬，有咩都放低啦！」彭發表示整體合作都很和諧。
彭順：何超儀係極品
問到今次跟何超儀合作如何，彭順直言對方要求高，「佢係喺我導演生涯入面，拍嘅演員，佢係極品嚟嘅！即係揣摩唔到㗎！即係佢嘅發揮能力，到而家我都覺得係可以再發揮，即係演員嘅爆發力仲係好大！期望可以再有機會同佢合作！佢嘅創作好高、要求高，係好事嚟嘅，導演遇到呢啲演員挑戰性係好大嘅，演員碰到我哋呢啲導演個滿足感都會好大嘅！」
彭順續說：「都係呢句套戲好唔好睇一件事，但係大家一致都話何超儀做得好！大家要拭目以待！我阿哥都提示咗一樣嘢，何超儀呢個演員，佢嘅爆發力係無限嘅，仲未見底！」
彭發：我以為佢真係精神分裂
他特別提到陳家樂盤問何超儀的一場戲，「我喺監控嗰度睇嘅時候，我係心寒嘅！我認為一個人要去到有精神分裂，多重人格，先至會有呢個表現出嚟！因為佢竟然可以拆散呢段戲啲對白，有部份係同自己講緊，有部份係同對面嘅家樂講緊，有部份俾我發現佢係同後邊嘅冤魂講緊，係好高層次！一個導演去睇一個演員嘅層次，佢係好高嘅我大膽推測，如果有朝一日各選影后，我相信評委喺呢一場戲會加佢好多分，我都驚訝！我相信呢個人係精神分裂同人格分裂！」
遇到何超儀特別醒神
兩兄弟不約而同表示「碰到呢啲演員係精神啲！」問到二人在現場是否一齊精神分裂，彭順謂：「少少啦，佢講完呢樣嘢轉頭又唔同咗嘅，變咗要懷疑自己先，係咪我哋幻聽！（係咪就即刻搵監製出嚟？）最勁就係佢就係監製，（彭發：咪就係精神分裂囉！）係刺激嘅！」問到對超儀是否又愛又恨，彭氏兄為說：「兩樣都冇！只有敬佩嘅！（一啲愛都無）都一把年紀！哈哈！」