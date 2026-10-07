拾荒法師｜彭順彭發再聯手 形容何超儀係極品：以為佢有精神分裂

彭氏兄弟相隔十多年再合作，為何超儀的電影《拾荒法師》擔任導演，細佬彭發表示過去不少傳媒先後問他們何時再合作，終於等到這個機會。被問到拍攝期間有沒有拗撬，大佬彭順笑謂：「呢個問題廿年前都有人問，點解大家會覺得我哋會有拗撬，都一把年紀啦，冇咩拗撬，有咩都放低啦！」彭發表示整體合作都很和諧。

彭順：何超儀係極品

問到今次跟何超儀合作如何，彭順直言對方要求高，「佢係喺我導演生涯入面，拍嘅演員，佢係極品嚟嘅！即係揣摩唔到㗎！即係佢嘅發揮能力，到而家我都覺得係可以再發揮，即係演員嘅爆發力仲係好大！期望可以再有機會同佢合作！佢嘅創作好高、要求高，係好事嚟嘅，導演遇到呢啲演員挑戰性係好大嘅，演員碰到我哋呢啲導演個滿足感都會好大嘅！」

彭順續說：「都係呢句套戲好唔好睇一件事，但係大家一致都話何超儀做得好！大家要拭目以待！我阿哥都提示咗一樣嘢，何超儀呢個演員，佢嘅爆發力係無限嘅，仲未見底！」