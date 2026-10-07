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娛樂
出版：2026-Oct-07 14:15
更新：2026-Oct-07 14:15

拾荒法師｜何超儀開心電影獲得獎項鼓勵自己繼續做 大讚Iman腳頭好

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何超儀、陳子聰監製，Iman的首部電影作《拾荒法師》舉行首映禮。（林俊源攝）

何超儀（Josie）、陳子聰監製、二蚊（Iman）、陳家樂、湯怡、、張文傑連同彭氏兄弟昨日（6日）出席電影《拾荒法師》舉行首映禮，為隆重其事更增設紅地氈環節。電影再於《韓國富川奇幻影展》奪得Fantastic Icon Award，Josie直言很開心，形容獎項對她來說是很大鼓勵。她說：「好感謝大會再度俾個獎我，呢個獎係特大嘅安慰獎，即係話我知你仲有得做，如果唔俾就等於話你冇得做，你褪開啦，你老喇！」

談到電影參與不同影展，Joise感謝一班同事努力，讓香港電影可以帶到不同地方展出。她說：「呢部電影去唔到中國，你就要去東南亞，喺東南亞獲得認同好大件事，因為人哋拍好多恐怖題材都好好睇，多謝導演拍得咁好，多導謝全組演員，所以獲得東南亞觀眾喜歡，我哋好開心。」

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Iman跟何超儀展示《拾荒法師》的獎項。（林俊源攝）

何超儀在首映禮上提到自己把發哥周潤發教她的東西都有教Iman，Josie直言Iman很幸運，因為不想對方走她以前崎嶇的路。談到Iman要用廣東話說對白，他接示自己除了用AI，也全靠何超儀細心教他，他更即場說出幾句對白：「今日唔知聽日事，要及時行樂呀」、「我曾經有個女朋友，我哋仲未結婚」何超儀指Iman亦有參與續集，更挑戰全廣東話對白演出。而Josie就提到詹瑞文教Iman做戲，並緊張詹瑞文看完之後的評價。Iman用廣東話說：「佢係我師父，He is good 師父！」

Josie表示Iman作為一個新人，表現非常好，不像她初入行時連鏡頭都不會望。她透露子聰亦有教Iman不少東西。她亦大讚Iman腳頭好，大讚他是全公司最靚仔：「又有個靚仔監製（陳子聰），跟住我哋又有一個靚仔同靚女團隊，可以講香港好多靚仔靚女都出嚟撐呢部戲！」

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至於身為該片監製的陳子聰，表示見到何超儀可以拍戲兼獲獎很開心，又可以很榮幸今次跟很出色的團隊合作。陳子聰更被指在現場大派福利，會悉心照顧一眾演員，令拍攝期間好開心，他笑言自己因為做完手術，拍攝當時「瀨緊屎」，故想大家快點完成拍攝，因一直等叫「Cut」後去洗手間。Joise就指子聰現時身體轉好，但需要做運動、多點飲水及不吃肥膩的食物。她又透露陳子聰現時可以跟團隊周圍去宣傳，但她就指老公好曳，經常飲咖啡及食肥膩食物，Iman就表示希望子聰要珍重自己的身體。

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