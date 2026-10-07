死有對証｜阮浩棕向吳若希霸氣表白 為求畫面甜蜜主動加咀戲

由陳曉華夥拍馬貫東的懸疑法證劇《死有對証》，昨晚（6日）劇情講述詹柏宇（阮浩棕飾）覺得母親馮瑜（韓馬利飾）隱瞞詹信基（張本立飾）的真正死因，重案組警員馬貫東等人經過深入調查後，發現柏宇的繼父甘樹培（鄭子誠飾）曾給予信基巨款。因樹培已離世，馬貫東邀請馮瑜問話。此時律師顧釗雄（鄭啟泰飾）到警署，並帶來樹培生前自白的片段，樹培承認不滿信基多番以馮瑜勒索自己而狠下毒手。至於柏宇與單佩嘉（吳若希飾）終成眷屬，佩嘉赴戲院會合柏宇途中險遭「隨機斬人」，幸警員及時制止兇徒，兩人經歷生死後更確定深愛對方。

《死有對証》昨晚一集交代阮浩棕與吳若希感情再進一步，女方在走火警期間不慎「拗柴」，阮浩棕即孭她落樓，令女方一臉「暗爽」，之後阮浩棕再為她按摩腳部，更乘機捉緊女方的手深情表白：「我唔係捉住你，係想拖住你」、「唔諗住放手喎」。再次「暗爽」的吳若希冧爆答應，兩人更上演情深一吻。及至該集尾聲，吳若希卻遇上「隨機斬人」，險遭毒手！她目擊兇徒揮刀時嚇到大腦一片空白，呆立當場。阮浩棕趕至現場時不見女友蹤影，一度以為愛人已命喪刀下；幾經搜尋，終於發現她瑟縮在垃圾桶後避過一劫。兩人經歷生死後攬到實，吳若希更激動表示：「好驚呀，好驚以後見你唔到呀！」但阮浩棕腦海卻突然閃過親生父親死亡的畫面，他在安撫女友時，臉上竟流露出詫異神情，為之後的劇情走向留下謎團。

嚇到發吽哣當反面教材

吳若希接受官方訪問時表示，對這場「隨機斬人」戲碼印象極為深刻，因為劇組出動了大量特約演員參與拍攝，場面逼真。她更引用警方指引，教大家遇上危險時如何應變：「如果遇到呢啲場面，千祈唔好好似單佩嘉咁企定定發吽哣，最緊要學識『閃避求』，見到就要『閃』開，俾人追就要『避』開，跟住就『求』救，哈哈！」

阮浩棕則表示這場戲對詹柏宇和單佩嘉來說很重要，因為經歷生死後，令雙方更確定對彼此的感情。他更透露演出時，演繹了一段微細的內心掙扎：「因為遇到咁大嘅災難，對於作為記者嘅詹柏宇係一個人生交叉點，要喺新聞同愛情上剎那間作出抉擇。因為詹柏宇跑去搵單佩嘉時，係拎住手機不停打電話，有一刻猶豫影相定搵單佩嘉緊要啲，嗰一刻佢係選擇咗單佩嘉，證明咗詹柏宇係好愛對方。」阮浩棕又稱向吳若希表白一幕，希望觀眾感受他們的甜蜜愛意，所以向導演提出加咀戲，而吳若希亦爽快答應：「因為拍呢套劇大家唔係好熟，佢都肯同我合作，好感激佢。」