903籃球賽｜古天樂強勢加盟11.7首度領軍 公布「歌星勇士」出戰名單

由叱咤903主辦的《903 AllStar 籃球賽》強勢回歸，將於11月7日（星期六）假亞洲國際博覽館Arena舉行。屆時，由叱咤903 DJ組成的「九零三人」 將與「歌星勇士」在籃球場上正面交鋒，展開連場激鬥，上演一場火花四射的巔峰對決！
距離賽事尚餘一個月，阿正與Elsie今日（10月7日）特別化身《903 SPORTS》體育記者，回顧過去兩屆賽事的激烈戰況。在2022年，「歌星勇士」憑ERROR成員193在最後幾秒反超前，以51：50險勝「九零三人」，由方力申及姜濤勇奪該屆MVP。在2024年，兩隊激鬥至加時，最後由「九零三人」以66：64險勝「歌星勇士」，並由MIRROR兩子陳卓賢、邱士縉勇奪該屆球王。「九零三人」與「歌星勇士」暫時各勝一場打成平手。 同時，阿正與Elsie於報道中隆重公布古天樂強勢加盟之重磅消息，古生將首度出任「歌星勇士」隊長！
向「九零三人」下戰書
古天樂更率先向「九零三人」下戰書︰「我會十分鼓勵我嘅球員射三分波，打低DJ隊。11月7日亞博，到時見！」面對古天樂領軍的超強陣容，再度坐鎮「九零三人」的隊長森美坦言感到壓力︰「有古生做隊長，我梗係有啲擔心啦！因為古生可以話係我哋香港電影同埋娛樂圈裡面嘅精神領袖。以往都係揀一個打波打得叻嘅做精神領袖，宜家搵個咁強嘅精神領袖，我睇怕我哋捱唔住。所以我哋更加要用技術，希望可以打得贏佢。我哋嘅精神力量唔夠，就用我哋嘅球技嚟搏！」 11月7日上演連場激鬥星級陣容蓄勢待發 今屆賽事集結多位歌手及藝人，出戰名單包括︰193@ERROR、CY陳宗澤、FATBOY@ERROR、Jackal@Dear Jane、ROVER、SICA、Tim@Dear Jane、VIVA、ZPOT、力臻、王家晴@COLLAR、江𤒹生@MIRROR、吳林峰、吳啟洋、呂爵安@MIRROR、邱士縉@MIRROR、林奕匡、林暐竣、 林愷鈴、周殷廷、胡子彤、姜濤@MIRROR、陳卓賢@MIRROR、陳苡臻、陳健安、梁釗峰、張馳豪、張蔓姿、張蔓莎、黃妍、黃明德、黃淑蔓、雲浩影、曾傲棐、黎展峯、劉穎鏇、譚旻萱及麗英。森美、阿正及Elsie將於星期五（10月9日）《Bad Girl大過佬》節目時段內揭曉「歌星勇士」 的球衣號碼。大戰在即，兩隊球員將率先走入不同中、小學舉行「校園熱身賽」，更將展開連串特訓，全力操練球技，為賽事率先燃起戰火。
《903 AllStar 籃球賽》
日期：2026年11月7日（星期六）
時間：晚上7時
地點：亞洲國際博覽館Arena