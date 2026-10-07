903籃球賽｜古天樂強勢加盟11.7首度領軍 公布「歌星勇士」出戰名單

由叱咤903主辦的《903 AllStar 籃球賽》強勢回歸，將於11月7日（星期六）假亞洲國際博覽館Arena舉行。屆時，由叱咤903 DJ組成的「九零三人」 將與「歌星勇士」在籃球場上正面交鋒，展開連場激鬥，上演一場火花四射的巔峰對決！

距離賽事尚餘一個月，阿正與Elsie今日（10月7日）特別化身《903 SPORTS》體育記者，回顧過去兩屆賽事的激烈戰況。在2022年，「歌星勇士」憑ERROR成員193在最後幾秒反超前，以51：50險勝「九零三人」，由方力申及姜濤勇奪該屆MVP。在2024年，兩隊激鬥至加時，最後由「九零三人」以66：64險勝「歌星勇士」，並由MIRROR兩子陳卓賢、邱士縉勇奪該屆球王。「九零三人」與「歌星勇士」暫時各勝一場打成平手。 同時，阿正與Elsie於報道中隆重公布古天樂強勢加盟之重磅消息，古生將首度出任「歌星勇士」隊長！