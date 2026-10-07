璀璨之城｜張曦雯超過30個高貴造型 與吳卓羲演夫妻疑戲假情真

陳維冠監製、張世昌、黎倩儀、梁恩東聯合編審的暗黑名門爭鬥劇《璀璨之城》，將於10月12日在翡翠台首播，新劇集合強勁演員陣容，計有張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、江美儀、蔡一智、陳瀅、龔慈恩、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、鄭子誠、陳曉華及黃子恆。

兩大女主角人設曝光 重頭劇《璀璨之城》焦點除了張智霖（Chilam）與吳卓羲（Ron）的「世紀合體」，女主角陣容亦相當鼎盛，演技顏值青春小花應有盡有！今日，官方發布了兩大女主角高海寧（高Ling）及張曦雯（Kelly）的角色人設。高海寧飾演的洪海允（Alice），原本任職高級檢控官兼升官有望，但因為官孝賢（張智霖飾），Alice毅然轉跑道嫁入官家，並成了前任官孝軍（吳卓羲飾）的大嫂及孝軍太太王雪瑩的眼中釘！Alice情商智商兼備、獨立自強、膽識手段不輸男人，表面是狠角色、內裏重情重義又孝順，偏偏這個人性的光輝，竟成了她立足官家的軟肋。

張曦雯飾演的王雪瑩（Kate），性格好勝、妒忌心重、擅長觀察及人際關係拉鋸，大方得體、高貴迷人，表面是100分的官家好新抱。性格辛辣的Kate雖然為達目的不擇手段，但唯獨對老公孝軍極忠心，但亦正因深愛孝軍，當知道孝軍曾經深愛的Alice嫁入官家後，Kate即變得相當不穩定兼危險，兩妯娌的暗鬥以及官氏兩房的明爭，再加上Alice與Kate原本是閨密的背景設定，令劇情及劇中角色關係更具張力。

高Ling完美carry貼身剪裁 除了角色人設，官方還公開了兩位女主角劇中十大亮麗造型，雖然同為官家少奶，但高Ling與Kelly的打扮卻風格各異，高Ling以黑、白、灰、卡其等素色為主，而且多為套裝類別，盡顯角色專業高冷及知性一面。造型雖然偏簡約，但當中不少是貼身剪裁、相當蝦人著，難得高Ling不但完美carry，還著出女強人神韻，值得期待！至於全心全意做豪門少奶兼闊太交際花的Kelly，造型則偏向高貴、女性化兼多元，故材料多以雪紡及絲質為主，有古董look公主裙、飄逸花長裙、透視喱士恤衫、露肩粉紅冷衫、大露背高貴晚裝，及小清新露臂套裝等！

為了新劇造型，高Ling、Kelly及劇組花了不少心思，無論衣服顏色、質料、剪裁以及髮型等，都是為了角色人設「度身訂度」。以高Ling為例，為了突顯角色的硬朗感，她刻意剪短、拉直及染黑頭髮，又將質感衝突的衣服配搭在一起，展現角色內心的掙扎及矛盾，相當有心思：「因為tough之餘都想展現到女性魅力，洪海允雖然有佢自己嘅堅持，但喺豪門生存又需要柔軟。」至於首飾配件，高Ling亦選擇了低調奢華的復古類型以突出洪海允的獨特：「洪海允好有自己嘅諗法同品味，想襯托番佢重質嘅一面。」