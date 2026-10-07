女神配對計劃2｜俞可程被嘲似費安娜公主 陳若思讚好踩何沛珈帖文惹不和揣測

有網民對今次五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）各有睇法，當中染了紅髮的俞可程，由妝容到造型均引來不少爭議，更被指激似史力加老婆費安娜公主。在最新一集節目中，俞可程與求愛勇者甜蜜互動，但其面部所用的感光碎粉似乎過量，使她的臉龐在燈光照射下顯得反光兼極度油膩。

至於何沛珈亦遭受不網民狙擊，在節目最新一集中，以「冷氣技工」身份登場的方智弘（Oscar）即使海鮮過敏，但仍貼心用蟹膏砌出愛心討好俞可程，事後何沛珈表示對Oscar大加分，卻被網民直指「見人搶先嚟發姣」。由於何沛珈最近出現大量haters，有人表示以前便認識Roxanne，指她為人「綠茶」、「雙面人」，而近日其中一個網民發文數臭何沛珈，網民發現節目另一位女神陳若思（Amber）在該帖文上竟然俾like，雖然Amber隨後火速取消讚好，但早已被眼利的網民截圖，頓時引爆二人私下不和的揣測。面對被指是雙面人，何沛珈大方發文反擊，直言自己戀愛態度直接，絕不拖泥帶水：「作為一個獅子座嘅女仔，我始終相信：接觸完冇心動嘅感覺，就係冇。獅子座嘅愛，重視感覺、直接，亦忠於自己。我唔會因為別人點睇而左右搖擺，我只會忠於內心，然後一步一步去觀察和感受。」她續說：「對於所有喜歡我、選擇我嘅人，我真係好感謝，好欣賞和珍惜你哋嘅勇氣同真誠。我願意去嘗試，去認識多啲大家。」