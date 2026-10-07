曾比特專訪｜Mike撇脫分手唔愛拖泥帶水 距離目標尚餘一小步

曾比特年頭以英皇歌手重新出發，先後派了三首作品，讓人認識到曾比特不止是翻唱的歌手。還記得年頭他曾表示希望可以推出多首廣東歌作品，花多些時間在香港市場，距離2027年尚餘3個月，曾比特坦言自己總算完成了一些小目標，至於未來，他盼可以出到一隻廣東碟，自己很開心可以跟公司一齊努力向前衝。

若決心從此離開何必煩惱 曾比特第三首派台作《你所打的號碼暫時未能接通》，重投慘情歌路線，歌曲談及要撇清一段關係並不容易，「暫時未能接通」予人抱住一絲希望，盼可以再跟對方聯繫。現實中的他，自言曾有過一段關係，大家初相識時很投契，成為情侶之後，有很多方面都夾不來，最後分手，但女方仍不時找他，令這段關係拖拖拉拉了一段時間。他說︰「大家頭一個月仲係甜蜜期，但都係feel到大家唔係好夾，對方就提出分手，當刻就好似首歌咁，你選擇分開，但又不定時搵我，令我覺得好似有希望再喺番埋一齊。其實都幾煎熬，因為曾經相愛過，但每當以為自己100%死心嘅時候，對方又搵下你，搞到好似有希望咁。」

回憶將你不停提起 他坦言以前沒有社交平台的年代，分手會比較撇脫一些，「幾有趣，以前會親口講分手，唔會拖泥帶水。呢幾年科技發展，一段關係要完全分開係更難，因為social media發達，可能透過其他人嘅社交平台見到，要完完全全斷晒無可能。」如今的曾比特找到一個很好的另一半，默默地在他背後支持，至於是否認定對方是結婚對象，他說︰「兩個人一齊係以大家嘅未來去努力，現實生活需要嘅柴米油鹽醬醋茶都係要考量，我都係加入英皇唔夠一年時間，呢個moment想衝多啲，站穩陣腳先。」

新開始不算晚 來到英皇已一段時間，他開心可以獲得很大自由度，在音樂上大家的合作很有火花，「年尾有個目標想出到隻碟，其實有啲side track嘅歌曲，應該可以做到出嚟，年尾嘅歌會另類少少。」他自言已製作了6首歌曲，還有4首歌等待填詞、編曲中，盼年底前可以推出多幾首。對比過去的發展，他的步伐加快了很多，曾比特樂在其中︰「能夠為自己工作、音樂努力係好充實，雖然係好忙，但係同音樂有關，令自己不停進步，係好開心！」