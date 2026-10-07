曾比特專訪｜Mike撇脫分手唔愛拖泥帶水 距離目標尚餘一小步

曾比特年頭以英皇歌手重新出發，先後派了三首作品，讓人認識到曾比特不止是翻唱的歌手。還記得年頭他曾表示希望可以推出多首廣東歌作品，花多些時間在香港市場，距離2027年尚餘3個月，曾比特坦言自己總算完成了一些小目標，至於未來，他盼可以出到一隻廣東碟，自己很開心可以跟公司一齊努力向前衝。
若決心從此離開何必煩惱
曾比特第三首派台作《你所打的號碼暫時未能接通》，重投慘情歌路線，歌曲談及要撇清一段關係並不容易，「暫時未能接通」予人抱住一絲希望，盼可以再跟對方聯繫。現實中的他，自言曾有過一段關係，大家初相識時很投契，成為情侶之後，有很多方面都夾不來，最後分手，但女方仍不時找他，令這段關係拖拖拉拉了一段時間。他說︰「大家頭一個月仲係甜蜜期，但都係feel到大家唔係好夾，對方就提出分手，當刻就好似首歌咁，你選擇分開，但又不定時搵我，令我覺得好似有希望再喺番埋一齊。其實都幾煎熬，因為曾經相愛過，但每當以為自己100%死心嘅時候，對方又搵下你，搞到好似有希望咁。」
回憶將你不停提起
他坦言以前沒有社交平台的年代，分手會比較撇脫一些，「幾有趣，以前會親口講分手，唔會拖泥帶水。呢幾年科技發展，一段關係要完全分開係更難，因為social media發達，可能透過其他人嘅社交平台見到，要完完全全斷晒無可能。」如今的曾比特找到一個很好的另一半，默默地在他背後支持，至於是否認定對方是結婚對象，他說︰「兩個人一齊係以大家嘅未來去努力，現實生活需要嘅柴米油鹽醬醋茶都係要考量，我都係加入英皇唔夠一年時間，呢個moment想衝多啲，站穩陣腳先。」
新開始不算晚
來到英皇已一段時間，他開心可以獲得很大自由度，在音樂上大家的合作很有火花，「年尾有個目標想出到隻碟，其實有啲side track嘅歌曲，應該可以做到出嚟，年尾嘅歌會另類少少。」他自言已製作了6首歌曲，還有4首歌等待填詞、編曲中，盼年底前可以推出多幾首。對比過去的發展，他的步伐加快了很多，曾比特樂在其中︰「能夠為自己工作、音樂努力係好充實，雖然係好忙，但係同音樂有關，令自己不停進步，係好開心！」
轉個戰場 再不崎嶇
出碟的目標在望，至於演唱會計劃，他表示有考慮過，不用太大型，但首要條件是有足夠的歌曲，可以跟大家分享。談起年頭他在戶外個唱中落淚，他說︰「有沙入眼！哈！但係感觸嘅！我想咗好耐喺香港做一個live騷，當下做到嘅時候，所以就將自己嘅感受擺喺個騷度。既然年頭做到一個小型live騷，希望年底可以做到一個音樂會將自己出嘅歌一次過同大家分享。」
他說︰「以往我嘅廣東歌作品比較少，作為一個香港歌手，我想做多啲廣東歌。加入公司嘅時候，我哋都有傾以一隻碟為目標，今年要衝多啲，我都有keep住寫，公司keep住收，大家一齊努力係幾好！不過我係長期焦慮人，諗到咩想做會同公司研究，其實都係幾好嘅關係，互相催谷大家。」