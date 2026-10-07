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娛樂
出版：2026-Oct-07 18:26
更新：2026-Oct-07 18:26

Clockenflap2026｜首輪音樂陣容揭盅 Hayley Williams、keshi、Malcolm Todd齊集中環海濱舞台

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樂隊Queens of the Stone Age落實參與今屆Clockenflap 2026。

本地最具標誌性的音樂及藝術節Clockenflap將於2026年12月4至6日重臨中環海濱活動空間。官方今日公布首批音樂陣容，本年度音樂節將有重量級搖滾樂隊Paramore主音兼搖滾明星Hayley Williams擔任周六壓軸，新生代Alt-R&B寶藏歌手keshi坐鎮周五壓軸。

當中Hayley Williams剛獲宣布將成為舉世矚目的Primavera音樂節2027年領銜表演者之一，如今再傳來振奮消息，她亦將成為本年度Clockenflap音樂及藝術節的壓軸演出單位之一，香港樂迷有幸能夠率先親身感受其震撼人心的現場魅力！

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新鮮出爐的音樂陣容同時涵蓋Shoegaze殿堂Slowdive會在周日登場、另類R&B新勢力Malcolm Todd、hard rock巨頭樂隊Queens of the Stone Age、indie寵兒HYUKOH、傳奇級另類搖滾神團The Jesus and Mary Chain，以及Sonic Youth主腦Kim Gordon。

其他確認參演的精彩音樂單位包括：前衛爵士二人組Domi and JD Beck、另類hip-hop先驅Digable Planets、邪典後龐克二人組 Sleaford Mods、Techno巨擘Marcel Dettmann、電音二人組HE.R Soundsystem、唱作女歌手 Daniela Andrade、流行搖滾樂團SIX60、另類R&B女聲pami、紐西蘭夢幻流行歌姬Fazerdaze、型格alt-pop三人組Chanpan以及jazz fusion樂隊Brekky Boy。此外，將有更多音樂單位加盟今屆Clockenflap，留待官方公布最新消息。

螢幕擷取畫面 2026 10 07 182806 Brekky Boy Daniela Andrade Digable Planets DOMi and JD BECK Fazerdaze HE.R SOUNDSYSTEM Kim Gordon Credit Moni Haworth Pami SIX60 Sleaford Mods Slowdive Credit INGRIDPOP The Jesus And Mary Chain Marcel Dettmann

Clockenflap 2026票務詳情

官方購票平台：ticketflap.com/clockenflap2026

成人門票

三日週末票：HK$2,180

單日票 (五/六/日)：HK$1,380

18 歲以下門票

三日週末票：HK$1,680

單日票 (五/六/日)：HK$980

美國運通卡優先訂票

合資格美國運通卡會員可享優先訂票及八五折優惠*。優惠期由2026年10月6日（星期二）下午3時起至2026年10月10日（星期六）下午2時59分為止。

公開發售

音樂節門票將於2026年10月10日（星期六）下午 3 時起公開發售，合資格美國運通卡會員於2026年11月10日（星期二）下午2時59分前購票，可享八八折優惠*。

＊優惠只適用於指定平台購票。先到先得，售完即止。受條款及細則約束。

 

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