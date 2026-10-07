Clockenflap2026｜首輪音樂陣容揭盅 Hayley Williams、keshi、Malcolm Todd齊集中環海濱舞台

樂隊Queens of the Stone Age落實參與今屆Clockenflap 2026。

本地最具標誌性的音樂及藝術節Clockenflap將於2026年12月4至6日重臨中環海濱活動空間。官方今日公布首批音樂陣容，本年度音樂節將有重量級搖滾樂隊Paramore主音兼搖滾明星Hayley Williams擔任周六壓軸，新生代Alt-R&B寶藏歌手keshi坐鎮周五壓軸。 當中Hayley Williams剛獲宣布將成為舉世矚目的Primavera音樂節2027年領銜表演者之一，如今再傳來振奮消息，她亦將成為本年度Clockenflap音樂及藝術節的壓軸演出單位之一，香港樂迷有幸能夠率先親身感受其震撼人心的現場魅力！

新鮮出爐的音樂陣容同時涵蓋Shoegaze殿堂Slowdive會在周日登場、另類R&B新勢力Malcolm Todd、hard rock巨頭樂隊Queens of the Stone Age、indie寵兒HYUKOH、傳奇級另類搖滾神團The Jesus and Mary Chain，以及Sonic Youth主腦Kim Gordon。 其他確認參演的精彩音樂單位包括：前衛爵士二人組Domi and JD Beck、另類hip-hop先驅Digable Planets、邪典後龐克二人組 Sleaford Mods、Techno巨擘Marcel Dettmann、電音二人組HE.R Soundsystem、唱作女歌手 Daniela Andrade、流行搖滾樂團SIX60、另類R&B女聲pami、紐西蘭夢幻流行歌姬Fazerdaze、型格alt-pop三人組Chanpan以及jazz fusion樂隊Brekky Boy。此外，將有更多音樂單位加盟今屆Clockenflap，留待官方公布最新消息。

Clockenflap 2026票務詳情 官方購票平台：ticketflap.com/clockenflap2026 成人門票 三日週末票：HK$2,180 單日票 (五/六/日)：HK$1,380 18 歲以下門票 三日週末票：HK$1,680 單日票 (五/六/日)：HK$980 美國運通卡優先訂票 合資格美國運通卡會員可享優先訂票及八五折優惠*。優惠期由2026年10月6日（星期二）下午3時起至2026年10月10日（星期六）下午2時59分為止。 公開發售 音樂節門票將於2026年10月10日（星期六）下午 3 時起公開發售，合資格美國運通卡會員於2026年11月10日（星期二）下午2時59分前購票，可享八八折優惠*。