衣櫃裡的媽咪｜謝茜嘉謝西婷演扭曲肢體動作親自上陣 呈現心寒表情嚇到細路當場尖叫

由驚嚇大師溫子仁（James Wan）監製，聯同打造《後室》（Backrooms）與《愛你致死不渝》（Obsession）的Blumhouse Atomic Monster攜手炮製，環球影業新片《衣櫃裡的媽咪》（Other Mommy），新銳導演Rob Savage（洛沙維治）執導，劇情圍繞Bela與家中一個詭異存在之間的不尋常關係。那個存在的容貌竟與她的母親一模一樣，但她的眼神、她的語氣、她的渴望，全都透露著非人的寒意。當「另一個媽媽」步步進逼，Bela與家人的黑暗之旅才剛剛開始。 奧斯卡金像獎得主謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）今次一人分飾兩角，既是Bela的母親，亦是邪惡化身「另一個媽咪」；Jay Duplass飾演父親Daddo，而童星Arabella Olivia Clark則飾演Bela，故事講述8歲女孩Bela在父母感情出現裂痕的家庭中，某晚發現衣櫃深處有個神秘存在，那東西外貌與她的母親一模一樣，Bela稱其為「另一個媽咪」。

一人分飾兩角 《衣櫃裡的媽咪》定在10月8日香港上，謝茜嘉謝西婷在片中同時飾演母親與其恐怖分身。謝茜嘉必須在慈愛安撫女兒的溫柔母親與令人毛骨悚然的邪惡靈體之間無縫切換，展現兩種截然不同的極端形象。導演爆料，謝茜嘉連「另一個媽咪」扭曲的肢體動作也親自上陣，甚至在ADR錄音時，連她本人也難以分辨畫面中的究竟是誰。謝茜嘉曾透露，當她第一次做出「另一個媽咪」的表情時，現場有小孩當場尖叫。監製溫子仁盛讚她是電影的「秘密武器」，觀眾會忍不住邊看邊分辨：「這是好人謝茜嘉謝西婷，還是壞人謝茜嘉謝西婷？」

《衣櫃裡的媽咪》集結當今恐怖影壇最強幕後陣容。溫子仁過去參與《恐懼鬥室》（Saw）系列、《詭屋驚危實錄》（The Conjuring）系列，最擅長把日常物件變成陰影來源。這次他聯同Blumhouse與原子怪獸共同打造，前者製作過《訪·嚇》（Get Out）、《月光光心慌慌》（Halloween），後者則與《詭修女》（The Nun）、《惡煞》（Malignant）等作品連在一起，對邪靈、附身、家庭空間的視覺安排極為熟悉。

50 個 Jump Scare 導演洛沙維治是英國新生代恐怖導演中最受矚目的一員，2020年以zoom視訊拍攝的《Host》驚豔影壇，《凶門惡煞》（The Boogeyman）則改編自史提芬京（Stephen King）經典短篇，兩部作品的共同點是恐怖不靠大場面，而是從「你逃不出去的觀看位置」開始。製片溫子仁表示，這次預告策略與過往不同：「恐怖片預告通常都會拒絕給觀眾任何暗示，這一次則是想要給觀眾足夠的細節，但同時也能有夠多的保留，維持劇情的神秘。」 導演洛沙維治在訪問中語出驚人，當被問及全片有多少個jump scare時，他笑着回答：「大概50個。」但他強調電影絕非只靠聲音嚇人，而是融合疑神疑鬼的心理氛圍，讓觀眾全程分不清真假。外媒《Dread Central》形容預告片「充斥扭曲的肢體語言與令人毛骨悚然的日式恐怖氛圍」，並盛讚電影並非典型的「只有小孩知道有鬼」的恐怖片：「整個家庭似乎都意識到事情嚴重不對勁，這立刻拉高了風險」。