梁榮忠加入新城開咪做節目 自爆近年變慳家惟獨買動漫玩具唔睇價錢

梁榮忠正式加入新城知訊台節目《Hello早晨》主持陣容，以後逢星期一至五上午8時30分與梁繼璋、黎莉拍檔。梁榮忠表示多年前已跟梁繼璋約定，將來一定要一起主持節目，今次終於達成心願。首集做主持，今日他在逢星期三出現的「我有嘢講」環節大談英文縮寫，連串簡稱令自認只懂「A0」，不懂「C6」是什麼的黎莉一頭霧水，笑料十足。

梁繼璋家中外傭有陰陽眼

梁榮忠提到首日上班，在買早餐時的趣事。梁繼璋透露節目原來有「小師妹」代買早餐，忠仔追問後才發現小師妹正是黎莉。梁榮忠更自爆近年變得節儉，惟談到收藏動漫公仔時，梁繼璋笑他花費「幾十萬」買一件，梁榮忠即解釋：「是幾十萬日圓而已。」自組動漫平台做播主的梁榮忠解釋figure公仔具有收藏價值，不能只看價格。梁繼璋還大爆梁榮忠的靚車加上他的駕駛風格，應把他的坐駕改名「癲馬」。

梁繼璋在節目中分享多次睇樓經歷，更突然透露家中工人姐姐擁有陰陽眼。據他所述，姐姐曾在家中看見一般人無法察覺的異象，並向他描述常在廚房中看見一女士；令梁繼璋坦言每次入廚房都感到心寒。