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娛樂
出版：2026-Oct-07 20:30
更新：2026-Oct-07 20:30

梁榮忠加入新城開咪做節目 自爆近年變慳家惟獨買動漫玩具唔睇價錢

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（左起）《Hello 早晨》主持梁榮忠、梁繼璋、黎莉。１

梁榮忠加入《Hello 早晨》，跟梁繼璋、黎莉一同任主持。

梁榮忠正式加入新城知訊台節目《Hello早晨》主持陣容，以後逢星期一至五上午830分與梁繼璋、黎莉拍檔。梁榮忠表示多年前已跟梁繼璋約定，將來一定要一起主持節目，今次終於達成心願。首集做主持，今日他在逢星期三出現的「我有嘢講」環節大談英文縮寫，連串簡稱令自認只懂「A0」，不懂「C6」是什麼的黎莉一頭霧水，笑料十足。

梁榮忠宣布加入《Hello 早晨》主持陣容。１ 梁榮忠宣布加入《Hello 早晨》主持陣容。２

梁繼璋家中外傭有陰陽眼

梁榮忠提到首日上班，在買早餐時的趣事。梁繼璋透露節目原來有「小師妹」代買早餐，忠仔追問後才發現小師妹正是黎莉。梁榮忠更自爆近年變得節儉，惟談到收藏動漫公仔時，梁繼璋笑他花費「幾十萬」買一件，梁榮忠即解釋：「是幾十萬日圓而已。」自組動漫平台做播主的梁榮忠解釋figure公仔具有收藏價值，不能只看價格。梁繼璋還大爆梁榮忠的靚車加上他的駕駛風格，應把他的坐駕改名「癲馬」。

梁繼璋在節目中分享多次睇樓經歷，更突然透露家中工人姐姐擁有陰陽眼。據他所述，姐姐曾在家中看見一般人無法察覺的異象，並向他描述常在廚房中看見一女士；令梁繼璋坦言每次入廚房都感到心寒。

節目談及時事趣聞、生活百科到親子關係及家長責任等話題。三位主持從網上熱議事件出發，討論父母是否需要「考牌」，以及如何面對子女的情緒、物質比較和成長需要等經驗及見解。兩個半小時涵蓋日常所需資訊，讓聽眾在輕鬆氣氛中開始每一天。

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